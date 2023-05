Berbrova palba u soudu: Pomáhej všem pánbůh. Grímm doznal vinu

Před budovou soudu v Plzni to Roman už zná jako své boty. • Karel Kopáč

Začal druhý týden procesu ohledně Romana Berbra a spol., někdejší místopředseda FAČR už usedl do jednací síně

Některé věty se mu neposlouchaly lehce. Roman Berbr (68) nesnáší, když se mu někdo postaví. Přesně tohle udělal Tomáš Grímm (43). Bývalý sudí přiznal vinu v aféře kolem někdejšího místopředsedy FAČR. Během téměř čtyřhodinové výpovědi v síni plzeňského okresního soudu popsal, jak přebíral úplatky, chystal fiktivní faktury, jaký vliv měl Berbr na celé fotbalové hnutí. Hlavní obžalovaný na konci čtvrtečního jednání vše popřel. „Kdo uvěří kazetě, kterou tady přehrál pan Grímm...,“ prohlásil razantně.

Zatímco předchozí výpovědi hrály do not hlavnímu obžalovanému, Grímm přiznal některé věci, kvůli kterým stojí Berbr před soudem. Už během vyšetřování se rokycanský podnikatel rozhodl přijmout status spolupracujícího obviněného. Pomohl tak rozkrýt případy podezřelých zápasů, kde se točily úplatky a dohodnuté výsledky, i machinace s fiktivními fakturami.

Berbr čekal až na samotný závěr čtvrtečního líčení, kdy vstal a na Grímma spustil rychlé otázky. Co mimo jiné zaznělo?

Berbr: Pamatuješ si mě jako rozhodčího? Jaký jsem byl? Výborný, dobrý, špatný?

Grímm: „Dobrý.“

B: Byla dobrá volba, když jsem skončil v lize a šel do odborné komise rozhodčích?

G: „Pro rozhodčí to byl určitě přínos.“

Poté ho soudce upozornil, že musí přejít do vykání.

Byli v Česku dobří rozhodčí? „Byli.“

Špatní? „Ano.“

Za jakého rozhodčího jsem vás považoval já? „Za dobrého.“

Je pravda, že jste nechtěl jezdit pískat na některé kluby? „Ano.“

Vetovaly vás některé kluby? „Ano.“

Semináře pro rozhodčí, kdo dělal přednášky a videa? „Roman Berbr.“

Kdo měl nejvíc zákulisních informací v českém fotbale? „Roman Berbr.“

Palbu otázek přerušil soudce Žák a tázal se: „Kam otázkami směřujete?“ „Abyste navnímal, že fotbal nefunguje černobíle,“ reagoval Berbr. Na samý závěr rozcupoval celou Grímmovu výpověď.

„Kdo uvěří kazetě, kterou tady přehrál pan Grímm... Je na každém, jak to navnímal. Že se ta přehratá kazeta hodila policii, o tom žádná. Poté, co jsem dnes osobně slyšel od Grímma, nemohu přijmout variantu, že v procesu má osoba s největším počtem návrhů na tresty také největší výhodu. Na závěr řeknu jen tři slova - pomáhej všem pánbůh,“ narážel na to, že spolupracujícímu Grímmovi hrozí podmínka, zatímco Berbrovi navrhuje žalobce až sedmiletý trest ve vězení s ostrahou.

Grímm figuruje v šesti kauzách z jara 2019 a zimy 2020. Přiznal úplatky od Romana Rogoze, dalšího obviněného v té době pracujícího ve prospěch Vyšehradu. Šlo například o zápas ČFL Radotín – Dobrovice, Grímm od Rogoze přijal 20 000 korun. „Jelikož se Berbr znal s Rogozem, vnímal jsem to tak, že by bylo lepší, aby vyhrály Dobrovice,“ řekl sudí. Situace se opakovala v zápase Vyšehrad - Ústí nad Orlicí. Grímm tentokrát převzal od Rogoze 30 000. „Jednu část dostával rozhodčí, druhou delegát. Dvacet tisíc bylo výhradně pro mě,“ vyjádřil se Grímm.

Na stejný zápas dostal nabídku 200 000 korun od Záp, které naopak tlačily na úspěch Ústí, což nahlásil nadřízenému Berbrovi. „Byla to velká částka, chtěl jsem, aby o tom věděl, bylo na něm, jak s tím naloží. V žádném případě nechtěl, abych nabídku akceptoval,“ řekl. Nabídku od Rogoze už Berbrovi nezmínil. „Kdybych nabídku od něj nevzal, mimo jiné to znamenalo, že jsem přijal tu od Záp.“

Soudce zajímaly i faktury, které Grímm vytvořil pro Berbra spolu s dalším obviněným Michalem Káníkem za účelem fiktivního semináře a nákupu fotbalových pomůcek pro Plzeňský krajský fotbalový svaz. Za to inkasoval 50 000 a opět přiznal vinu.

Soud pokračuje v týdnu od 12. června, vypovídat by měl i další obviněný Roman Rogoz. Finální verdikt zazní od soudu nejspíš až na začátku nového roku.