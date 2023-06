Rogoz se podle soudce nejméně jednou přiznal. Je tu i rozpor ve výpovědích

Pomoc ke zpronevěře, podplácení a účast v organizované zločinecké skupině. To jsou skutky, za něž obžaloba navrhuje Romanu Rogozovi sedm let nepodmíněně a 350 tisíc korun peněžitého trestu. Bývalý sportovní manažer Slavoje Vyšehrad v pondělí vypovídal u soudu. Svou obhajobu četl a na úvod předeslal, že poté už nebude odpovídat na žádné otázky.

Poměrně rychle přešel k jednotlivým utkáním, která se podle obžaloby snažil ovlivnit ve prospěch Vyšehradu. Celkem jich je devět, ta nejpodstatnější jsou dvě, obě druholigová.

První, Vyšehrad - Líšeň (1:1) z 30. května 2020. Rogoz si podle obžaloby (více v rámečku) zajistil změnu sudích, jimž posléze před zápasem předal 150 000 korun. Obžalovaný nejprve ve vazbě odmítal vypovídat, pak však přece jen mluvil.

Ve spisu se uvádí – a není to tvrzení obžaloby, nýbrž reprodukce Rogozových slov – následující: „(Rogoz) Věděl, že když zápas prohrají, tak bude muset vyměnit trenéra, proto chtěl pro záchranu něco udělat. Udělal špatnou věc a nabídl rozhodčím 150 000 Kč, pokud to utkání Vyšehrad zvládne.“

Dva zápasy, k nimž se Rogoz „přiznal“ Roman Rogoz v přípravném řízení přiznal, že v těchto dvou zápasech rozhodčím peníze předal nebo jim předání slíbil. Takto je vidí obžaloba. Vyšehrad - Líšeň (1:1) Hráno: 30. května 2020, 19. kolo F:NL Obžaloba: Rogoz prostřednictvím předsedy komise rozhodčích Jozefa Chovance zajistil změnu rozhodčích. V Orea Hotel Pyramida jim předal peněžní hotovost ve výši 150 000 Kč, aby svým výkonem ovlivnili výsledek uvedeného utkání ve prospěch Vyšehradu. Vzhledem k tomu, že utkání skončilo výsledkem 1:1, tedy nebyl splněn účel předané částky, tak bezprostředně po utkání v prostoru kabin rozhodčích vrátil Petr Klupák uvedenou hotovost obviněnému Rogozovi zpět. Vyšehrad - Chrudim (1:3) Hráno: 7. června. 2020, 21. kolo F:NL Obžaloba: Rogoz na osobní schůzce v Orea Hotel Pyramida nabídl peněžní hotovost ve výši 170 000 korun obviněným Kovalovi, Musilovi a Vitnerovi, kteří byli k utkání nominováni jako rozhodčí, aby svým výkonem ovlivnili výsledek utkání ve prospěch Vyšehradu. Obvinění nabídku přijali, avšak vzhledem k tomu, že utkání skončilo výsledkem 1:3, tedy nebyl splněn účel přijaté nabídky, obviněný Rogoz plnění nepředal.

U soudu však Rogoz v pondělí takto výřečný nebyl. „Klupákovi jsem něco dal,“ připustil pouze bez bližších podrobností. Petr Klupák byl v utkání asistentem rozhodčího.

Možná – ovšem to je pouze domněnka – právě o této větě později soudce Vladimír Žák prohlásil: „Nevím, jestli jste si toho vědom, ale minimálně jednou jste se přiznal ke spáchání trestání činu. Bylo to pregnantní.“ Ověřit to nebylo možné, protože Rogoz skutečně odmítl odpovídat na doplňující dotazy, a to přesto, že Žák uvedl: „Vaše výpověď byla v mnoha ohledech rozporující a nelogická.“

Státní zástupce Jan Scholle však chtěl, aby Rogozova slova ohledně utkání proti Líšni před soudem zazněla tak, jak byla řečena, a proto požádal soudce o přečtení autentického zápisu výpovědi. Vladimír Žák proto Rogoze citoval: „Udělal jsem špatnou věc a nabídl rozhodčím 150 000 korun, pokud to utkání Vyšehrad zvládne. My ho nezvládli a rozhodčí mi peníze vrátili. Rozhodl jsem se špatně, byl jsem ambiciozní.“

Druhé z obou procesně podstatných utkání se hrálo o týden později – dne 7. června 2020 Vyšehrad hostil Chrudim (1:3). Podle obžaloby došlo ke schůzce Rogoze s rozhodčími v pražském hotelu a k nabídce 170 000 korun. Vyšehradský manažer v předběžném řízení přiznal, že „ty peníze, které nepomohly v zápase s Líšní, nabídl znovu. Seděli tam všichni rozhodčí, vysvětloval jim situaci, co prožívá on i hráči, a nabídl jim 170 000 korun.“

Co k tomu pověděl před soudem? Jenom málo. „Možná jsem říkal, že mám u sebe 170 tisíc korun, ale neměl jsem nic. Trenérovi Veselému hrozilo odvolání. Nikomu jsem žádné peníze nepředal.“

I k tomuto utkání si vyžádal státní zástupce přečtení Rogozovy výpovědi, i na tomto místě se obžalovaný odmítl vyjádřit a odkázal na to, co přečetl před chvílí.

Roman Berbr byl opět přítomen, na závěr si vzal tradičně slovo a prohlásil, že Rogozova výpověď se v podstatě shoduje s tou jeho.

Jednání pokračuje dnes. Jako svědek měl přijít Petr Fousek, ovšem omluvil se. Vypovídat, rovněž jako svědek, tedy bude pouze Petr Mlsna, někdejší místopředseda komise rozhodčích.