Rána do krku a strach! Věčný smolař Mrázek: Desáté zranění za čtyři roky

To snad není možné. V pondělí odpoledne na sociálních sítích přistály záběry s otřeseným Petrem Mrázkem. Za poslední roky bohužel poměrně tradiční obrázek. Český brankář na tréninku Chicaga vstřebával střelu spoluhráče, která ho zasáhla do krku. Pro věčného smolaře další zápis do zdravotní dokumentace. „Klečel na jedné noze, pak opatrně odjel. Není jisté, co se mu stalo,“ napsal reportér deníku Chicago Tribune Phillip Thompson.