Bijec Polívka ukázal proces hubnutí: Takhle mu pomáhá jeho láska Vondráčková!

V těžkých dobách je mu velkou oporou! MMA bojovník Zdeněk Polívka (24) má před sebou zápas s Němcem Hojatem Khajevandem a před duelem se pustil do tradičního shazování kil. To sice nebyla vždycky úplná legrace, ale jeho partnerka Lucie Vondráčková (43) mu byla maximální podporou a Zdeňkovu dřinu při shazování sama ukázala svým fanouškům na sociálních sítích...

Polívka kvůli souboji s Hojatem potřeboval shodit z 97 na 84 kilogramů. Tradičně se zápasníci před samotným bojem snaží dostat ze svého těla co nejvíce vody a používají k tomu nejrůznější metody, mezi které patří koupel v horké vaně. Právě vařící vodu Lucie Zdeňkovi ochotně přilévala, jak se sám bijec pochlubil na sociálních sítích.

Kromě toho bylo zřejmé, že zpěvačka situaci prožívá se svým partnerem. Na internetu zveřejnila video, na kterém její partner leží kompletně zabalený na zemi a jediná část těla, kterou nemá pokrytou ručníkem či dekou je obličej. „Jak se cítíte pane?“ ptala se na záběru Lucie svého přítele. „Je to jako když máš horečku?“ zkoušela najít přirovnání, které by ji a jejím fanouškům lépe pomohlo pochopit, čím Polívka při hubnutí prochází. „Zlatá horečka. To se člověk může napít,“ reagoval Zdeněk, který se s ohledem na záměr zbavování co největšího množství vody v těle musí vyhnout nápojům.

„Bože,“ okomentovala zděšeně Lucie. „Jak dlouho ještě nesmíš pít?“ zajímala se. „Ještě zítra,“ odpověděl Zdeněk, kterého v pátek čeká vážení. Do klece by pak proti Khajevandovi měl nastoupit v sobotu...