Bitva o Vémolu: Vezmu si ho, hlásí Němec. Ale Langer chystá další šok

Jde víc než o titul. Vítěz získá nejen pás šampiona, ale i vstupenku do zápasu s Terminátorem. Alexander Poppeck nemá před sobotním turnajem Oktagon 44 v Obberhausenu ani stín pochybností. „Budu největší hvězdou této organizace,“ předpovídá Němec. Znovu šokovat se pokusí gigant z Košic, Pavol Langer. Ten chce navázat na překvapivou výhru nad Xavierem a připsat si nejcennější skalp kariéry.

Bitva, kterou by měl Karlos Vémola pozorně sledovat. Hlavní zápas Oktagonu 44 určí prozatímního šampiona polotěžké váhy a dalšího soupeře českého „Terminátora“.

Alexander Poppeck naposledy zdemoloval německou legendu Martina Zawadu a teď si jde sebevědomě pro pás. V cestě mu bude stát Slovák Pavol Langer, ten opět v roli velkého outsidera.

Jednou už senzaci ukázal a je připraven ji zopakovat. „Nenapadlo by mě, že se jednou něco takového stane. Teď tomu podléhá celý můj život,“ říká o titulové příležitosti košický hrdina.

Německý vyzyvatel neochvějně věří v triumf a už vyhlíží další soupeře. „Až vyhraju prozatímní titul, vezmu si Vémolu. Bude rozhodně jedním z nejtvrdších protivníků v mé kariéře, ale já ho sesadím z jeho rádoby trůnu,“ říká Poppeck.

„Jeho zápas s Kinclem byl hrozná nuda. Dělá stále to samé a bude se mě snažit porazit stejným způsobem. Já na jeho styl mám odpovědi,“ věří Němec. Jestli v sobotu vyhraje, dá se čekat, že se osud titulu v polotěžké váze zpečetí na zářijovém turnaji ve Frankfurtu.

„Jsem celkově lepší než Langer. V zápase chci ukázat dominanci. Stojí mi v cestě, a proto musí být odstraněn,“ hlásí před sobotním duelem.

Rodák z Košic píše příběh ve stylu Rockyho Balboy. Ještě před půl rokem ho znal jen málokdo. Vystudovaný IT specialista střídal výhry s prohrami, a i když se vědělo, že je tvrdý bijec, nikdo by ani ve snu neřekl, že někdy zabojuje o pás.

Zlomový moment přišel v souboji s Rafaelem Xavierem. Brazilec věřil, že to bude jen zahřívací kolo před útokem na titul. Tvrdě narazil. Pavol Langer ho svým zvláštním, nepříjemným stylem vůbec nepustil do zápasu. Po třech kolech byla senzace na světě. Slovák raketově vystřelil do první světové stovky.

„Možná to budou právě ta šampionská kola, která budou rozhodovat,“ myslí si Langer. Poppeck má KO úder, skvělé kopy i slušný wrestling. Jestli je nějaká cesta, jak ho porazit, může vést právě přes fyzičku. Pokud slovenský bijec ustojí úvodní tlak, nechá Němce vystřílet jeho arsenál, může přebrat iniciativu ve třetí pětiminutovce a ukrást tak pro sebe závěrečná kola.

„Tomu zápasu jsem věnoval deset týdnů svého života. Nikam jsem nechodil, neměl jsem žádný volný čas a vše jsem podřídil tomuto vrcholu,“ říká Langer. Rodák z Košic bude muset předvést životní výkon. Poppeck má deset KO na svém kontě a hlavně zkušenosti z bitev se šampiony UFC a PFL.

Langerových pět posledních duelů 11. 2. 2023 Oktagon 39 Pavol Langer vs Rafael Xavier (na body) 29. 10. 2022 East PRO Fight Pavol Langer vs Mraz Avdoyan (vzdání mezi koly) 9. 4. 2022 Oktagon 32 Pavol Langer vs Daniel Škvor (na body) 6. 11. 2021 Oktagon Prime 4 Pavol Langer vs Jorick Montagnac (na body) 15. 2. 2020 Oktagon Prime 3 Pavol Langer vs Lukáš Dvořák (submise v 2. Kole)