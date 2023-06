Drsné obvinění od expřítelkyně fotbalisty Acosty: Vytáhl na mě nůž a mlátil mě!

Další fotbalista má pořádný průšvih. Argentinský internacionál Lautaro Acosta (35) čelí obvinění od své expartnerky Ludmily Isabelly. Dle jejích slov ji měl fyzicky i psychicky týrat a vše údajně může doložit fotografiemi a audio záznamy.

Krásná blondýnka se podělila se svou verzí příběhu na Instagramu, kde zveřejnila i některé snímky modřin a pohmožděnin. Tyto zranění mají být právě od jejího bývalého partnera. „Můj život už podělal, zničil mi ho, navždy si budu pamatovat ta brzká rána, kdy mě bezdůvodně zbil,“ svěřila se zoufalá Ludmila.

Žena obviňuje fotbalistu, že jí dokonce vyhrožoval smrtí. „Řekl mi, že kdybych něco udělala nebo řekla, zabije mě i mou rodinu,“ pokračovala v šokujícím sdělení. Následně kritizovala argentinskou justici za to, že nic nepodnikla i navzdory dvěma jejím stížnostem (jedna byla zamítnuta v roce 2019 a druhá je z 8. června letošního roku).

Křehká žena se snažila čelit partnerovu běsnění i za pomoci jejich dítěte. „Schovala jsem se v pokoji našeho syna, lehla si k němu a přikryla jsem se dekou. Doufala jsem, že bude mít pak trochu soucitu a uklidní se, ale to se nestalo. Přišel mě hledat a odtáhl mě za vlasy do našeho pokoje a dál mě mučil. Mlátil mě do hlavy nebo mě fackoval, zatímco mi pořád sprostě nadával,“ popisovala, že ani jejich potomek Acostu neobměkčil a nezmírnil jeho násilnické sklony.

„Vláčel mě, kopal do krku a já ležela na podlaze v klubíčku. Jednou mi vyhrožoval řeznickým nožem, který jsme měli doma. Přiložil mi ho k břichu a rozřezal šaty, plival na mě a kopal,“ vzpomíná na další děsivé prožitky. Ludmilu tíží především skutečnost, že si Acosta nadále beztrestně cestuje, dál hraje fotbal a lidé ho nadále milují, i ​​když je takové násilnické monstrum.