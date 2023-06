Jaškin z KHL volá po návratu do českého nároďáku: Šokující reakce šéfa svazu Hadamczika!

Když v maskáčovém dresu na podporu ruských vojáků nastoupil v KHL, vůbec mu nedošlo, že je jen nástrojem v Putinově propagandě. A Dmitriji Jaškinovi (30) pořád nedochází ani to, proč v takové atmosféře nemůže hrát za Česko...

Útočník, který nedávno vyměnil armádní klub z Petrohradu za Kazaň, pro ruská média tvrdí, že ho hokejoví parťáci z Česka bombardují otázkami na situaci v KHL. „V lize je zájem hlavně o brankáře a obránce a vím, že mnoho českých hráčů by se rádo do Ruska vrátilo. Jenže za rok je mistrovství světa v Praze a oni si tam chtějí zahrát,“ vypráví Jaškin pro list Sport-Express.

V souvislosti se zákazem povolávat plejery z KHL pak zmínil i sám sebe. „Doufám, že se něco před příštím šampionátem změní a i já budu mít možnost si zahrát za český nároďák. Bohužel to není v mých rukou,“ dodal Jaškin. V rukou to má vedení českého hokeje, tedy šéf Alois Hadamczik (70).

Lojza radí

Ten to prostřednictvím Blesku odmítl, z jeho slov je ale patrné, že osobně by s »vojáky« z KHL velký problém neměl. „Vyřiďte, že ho zdravím a že se tam má snad s tátou (Alexejem – bývalá opora Vsetína nyní dělá manažera v Krasnojarsku) dobře. Dimu znám, je to výborný hokejista a takové bychom určitě potřebovali. Ale nedá se nic dělat. Jsme malí páni a celá Evropa je proti tomu. Vím, že válka na Ukrajině by se neměla spojovat se sportem, ale takové je stanovisko hokejového světa,“ překvapil Hadamczik. Jako by snad odsuzování ruské agrese musel dělat povinně...

Rodákovi z Omsku tak Lojza aspoň poradil, jak zákaz obejít a za rok se v pražské O2 areně přece jen ukázat. „Doporučuju mu, aby přestoupil do nějakého českého klubu!“ usmál se svazový prezident.