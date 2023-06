Románek mezi Tsitsipasem a Badosaovou? Jízlivá reakce tenistčina expřítele!

Romantika a Paříž. Spojení, které k sobě neodmyslitelně patří už po několik desetiletí, se potvrdilo během letošního Roland Garros. Tenista Stefanos Tsitsipas (24) a jeho nová láska Paula Badosaová (25) totiž nedávno přiznali, že spolu tvoří pár. To se ale nelíbí bývalému nápadníkovi tenistky a herci Juanu Betancourtovi (32)!

Zatímco Tsitsipas si s Badosaovou užívá sladké chvíle, expřítel tenistky Betancourt si vypil kalich hořkosti až do dna. Co přesně provedl? Na sociální síti zveřejnil fotku sebe sama, ke které přidal jízlivý text. „To, co chcete vědět o mém životě, nezveřejňuji,“ napsal ke snímku u bazénu. Reagoval tak na video, kde spolu tenisový pár dovádí v bazénu. Veřejnost ale k tomuto rýpnutí moc pochopení neměla.

„Tsitsidosa sdílejí své štěstí společně s ostatními, ale ty nám všem říkáš, že ji kontroluješ, co dělá, abys ji mohl soudit. Je ti dvaatřicet,“ zkritizoval herce jeden z uživatelů s odkazem na spojení příjmení tenisty a tenistky, podle kterého se zároveň jmenuje jejich společný instagramový profil. A nebyl jediný. „Prostě to vymaž. Je to dětinské a vypadá to, že jsi nejistý,“ přidal další.

Zdá se tak, že rodák z Havany neumí překousnout konec vztahu s půvabnou hráčkou, která je aktuálně 34. v žebříčku WTA. Ta mezitím vyrazila se svým novým fešákem do Dubaje, kde si užívají společné radovánky.