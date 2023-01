Zabil by mě, kdybych neutekla: Hvězda MMA McGregor čelí závažnému obvinění!

A je to tady zase. Bývalý šampion UFC a jedna z největší hvězd smíšených bojových umění Conor McGregor (34) lítá opět v maléru. A pořádném. Nejmenovaná žena uvedla, že ji měl loni v létě na jachtě seřezat, a ještě do toho vyhrožovat utopením. Žena se zachránila skokem do moře. McGregor ale tvrdí, že nic z toho není pravda.

K incidentu mělo dojít konkrétně 17. července na Ibize. Irský zápasník se podle informací španělského webu Ultimate Hora potkal s dvaačtyřicetiletou ženou v jednom z klubů, když slavil narozeniny. Vzhledem k faktu, že ženu znal ze sousedství v Dublinu, pozval ji na jachtu, kde party pokračovala.

Radost ale brzy vystřídal strach. Bez toho, aniž by ho vyprovokovala, měl do ní McGregor začít kopat, udeřit ji do brady a do břicha. Poté ještě vyhrožoval, že ji utopí. Žena následně vyskočila z lodi do vody, odkud ji vytáhla posádka lodi Červeného kříže. „Zabil by mě, kdybych nevyskočila z lodi,“ citoval španělský web poškozenou. S policií mluvila ihned po napadení, ale bijce nejdříve nejmenovala. Vysvětlila to tím, že byla v šoku a chtěla se jen co nejdřív vrátit do hotelu.

A co na to impulzivní fighter? „Pan McGregor důrazně odmítá všechna obvinění vznesená hostem na jeho lodi,“ vyjádřila se jeho tisková mluvčí Karen Kesslerova pro televizi ESPN. Případem se už začal zabývat soud na Ibize. Není to ale první průšvih rodáka z hlavního města Irska. V minulosti napadl muže v jedné z irských hospod, jeho kamarád Arťom Lobov ho před pár měsíci zažaloval kvůli whisky, a jednomu z fanoušků rozflákal mobil.