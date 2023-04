Bývalá špičková tenistka Dokičová otevřela staré rány: Otec mě po prohře bil celou noc!

O drsné výchově tenistky Jeleny Dokičové (39) se ví dlouho, ale pokaždé, když zavzpomíná na šílené příhody se svým otcem, tak je stejně každý v naprostém šoku. Bývalá světová čtyřka i tentokrát zveřejněním vzpomínky odkryla krutou minulost, ale to vše dělá s dobrým úmyslem, chce tím upozorňovat na problematiku domácího násilí.

Před šesti lety vydala knihu s otevřenou zpovědí, která pobouřila nezasvěcenou veřejnost. Šílené praktiky jejího otce, který byl zároveň i jejím trenérem, dodnes vzbuzují oprávněné obavy o jeho duševní zdraví. Nyní se opět podělila o jednu ze vzpomínek, které ji dodnes traumatizují.

„Oteklé, pohmožděné a krvácející holeně od toho, jak mě celou noc mlátil a kopal ostrými botami přímo do mých holení za to, že jsem prohrála zápas. Tyto snímky byly pořízeny o více než 2 týdny později a já jsem byla stále silně pohmožděná. Bylo mi 17 let,“ začala vyprávění k fotce z US Open v roce 2000.

„Dodnes mám z tohoto výprasku citlivé a hrbolaté holeně. Z každé rány je jizva a tyhle jsou moje. Přežila jsem, ale ne každá žena nebo dívka má takové štěstí. A to je smutná realita,“ pokračovala v popisu následků násilí ze strany otce. I kvůli tomu je pro ni boj proti domácímu násilí vlastně životním posláním.

„Nikdy nepřestanu bojovat a mluvit o tomto problému, zejména pro ty, kteří nemohou a nemají hlas,“ ukončila svůj příspěvek, kterým chtěla dodat odvahu všem ženám, které procházejí něčím podobným.

Chorvatská rodačka s australským občanstvím zazářila na tenisovém okruhu už v pouhých šestnácti letech na slavném Wimbledonu. Ani značné úspěchy v útlém věku jí ovšem neuchránili před fyzickým násilím a tresty.