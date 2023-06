Průšvihář Promes jde do vězení: Pobodal vlastního bratrance

V obrovském maléru je opět nizozemský fotbalista Quincy Promes (31)! Na jeho osobu se totiž valí jeden průšvih za druhým. Hbitý křídelník byl v Rusku odsouzen k 18 měsícům vězení za ublížení na zdraví, navíc čelí i obvinění za pašování kokainu.

Nizozemské levé křídlo Quincy Promes se octnulo ve vězení kvůli incidentu, který se odehrál již v roce 2020. Bylo tomu tak ještě v dobách, kdy tento hráč válel za Ajax Amsterdam, který se v době incidentu k tomuto obvinění raději vůbec nevyjádřil. Je tak zřejmé, že jeho odchod byl vynucený a byl reakcí na jeho chování mimo hřiště. Klub totiž prodal Promese za mnohem menší obnos, než za který jej přiváděl.

Trestný čin napadení se podle médií odehrál na rodinné oslavě, kde Promes bododal svého bratrance nožem do nohy a vážně ho zranil. Amsterdamský soud vynesl v jeho nepřítomnosti verdikt až nyní, právní zástupce hráče pak chystá proti tomuto rozsudku podat odvolání.

Jednatřicetiletý Promes hraje ruskou ligu od roku 2021 za přední celek Spartak Moskva. Návrat do Nizozemí však není na pořadu dne, neboť problémový fotbalista čelí další žalobě kvůli pašování drog i ve své domovině. V lednu 2020 pašoval se svým kamarádem do Nizozemska dvě várky kokainu v hodnotě 1,7 miliardy korun, a to sice 650 a 713 kilogramů zboží, přes belgický přístav v Antverpách.

Quincy Promes jednoznačně patří mezi nejlepší hráče své země, což dokazují i jeho čísla z národního týmu. Odehrál 50 utkání, ve kterých vsítil 7 branek a připsal si stejný počet asistencí. Jenže tento hráč nezvykle často stojí mimo zákon, proto naposledy oblékl dres Oranjes na posledním Euru v duelu proti Česku.

Kromě Ajaxu a Spartaku si zahrál také za Go Ahead Eagles, Twente a španělskou Sevillu, za niž ještě stihl neúspěšné osmifinále Evropské ligy proti pražské Slavii. Jeho budoucí fotbalová kariéra se ve světle momentálních událostí však nejeví moc nadějně.