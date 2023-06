Pořádně peprná odměna: Nevadské prostitutky nabízí hráčům Golden Knights služby zdarma

Partnerky hokejistů Vegas Golden Knights by se měly mít na pozoru! Místní noční podnik totiž chce posunout oslavy zisku Stanley Cupu na úplně novou úroveň, typickou pro »město hříchů«! Hodlá totiž uspořádat hráčům soukromé orgie na jejich počest.

Hokejisté Golden Knights jsou v kurzu! Licencovaná prostitutka Alice Little chce se svými kolegyněmi osobně poděkovat hráčům za to, že přinesli do města nejcennější hokejovou trofej. Ano, řeč je pochopitelně o skupinovém sexu. Co přesně nabízí?

Little pracuje pro nevěstinec Chicken Ranch, který se nachází přibližně 60 mil západně od Las Vegas poblíž města Pahrump. Sebevědomě o sobě tvrdí, že je nejvýdělečnější prostitutkou v historii státu Nevada. Podle svých slov nabízí šampionům „nejextravagantnější sexuální párty“, jakou kdy zažili.

„My tady v Sin City milujeme Golden Knights víc než život samotný. Nedokážu vyjádřit slovy radost, kterou cítím, když tým vyhrál svůj první Stanley Cup vůbec. Proto to vyjádřím svými činy.“ objasnila své choutky.

„Desítky dam, včetně mě, jsou připravené a čekají v Chicken Ranch, aby Rytířům dopřály jakoukoli tělesnou rozkoš. Za špatné chování nebudou absolutně žádné tresty. Nevěstinec je celý váš, chlapci. Je to na mě!" vábila hokejisty.

Little kdysi navrhovala vytvořit VIP karty speciálně pro tým Golden Knights, které jim poskytnou celoroční bezplatný přístup na exkluzivní akce nevěstince pouze pro zvané. Není to však poprvé, co chce projevit „lásku“ ke sportovcům osobitým způsobem. Počátkem tohoto roku ona a její kolegyně nabídly quarterbackovi Riders Jimmymu Garoppolovi doživotní sex zdarma.

Také nejde o první nemravnou nabídku pro vegaské hokejisty, před několika týdny obdrželi od striptýzového baru Larry Flynt's Hustler Club celoživotní poukázku na gratis tance na klíně. Zdá se tedy, že oslavy v Las Vegas budou ještě pořádně divoké.