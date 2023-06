Ronaldo má se sexy Georginou zvláštní pakt: Milenecká smlouva na miliony!

Už nějakou dobu se fotbalovými kuloáry šíří zvěsti, že dlouholetý vztah Cristiana Ronalda (38) a jeho partnerky Georginy Rodríguezové (29) je v troskách. Nyní byly odhaleny podrobnosti o jejich písemné dohodě, která popisuje případné kroky, pokud by se dvojice skutečně rozešla. Co v ní stojí? A kde jejich vztah podle všeho drhne?

Od roku 2016, kdy se Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguezová dali dohromady, se neustále šušká o napjatém vztahu mezi slavnou influencerkou a její tchýní Dolores Aveirovou. Ta se snažila utnout tyto klepy vyjádřením, že jde o prachsprostou lež.

Původcem konfliktu má prý být stěhování Georginy do sídla fotbalisty v madridském La Finca nacházejícím se v Pozuelo de Alarcón, kde údajně dostala volnou ruku při úpravách interiéru. Nad krbem v obývacím pokoji například visel velký obraz Cristiana s jeho matkou. Po příchodu Georginy ale nastala změna. Když pak Dolores zjistila, že byl právě tento obraz odstraněn a přemístěn do garáže, vytvořilo to mezi nimi velké napětí. Podle TV GUIA pak pár udržuje vztah jen a pouze kvůli dětem, což podle mnohých psychologů není dobré znamení.

Olej do ohně před nedávnem ještě přilil časopis Lecturas, který přinesl šokující fámu, že Dolores Aveirová dokonce prováděla voodoo na panence Georginy. Ronaldova matka tato obvinění okamžitě popřela a zdůraznila, že byla nepravdivá a sloužila pouze k pošpinění její dobré pověsti.

Ač jsou tyto spekulace pravdivé či nikoliv, hvězdný pár se snaží navenek působit pospolitě. Oba minulý týden dokonce vyrazili na společnou cestu do Madridu, aby propagovali novou značku alkalické vody Ursu. Řada lidí to však vnímá jako úskočný manévr, jak předejít fámám o zániku jejich poměru. Video, které koluje na Twitteru poté dokazuje, že jejich vztah není zrovna dvakrát zdravý.

Písemná dohoda à la předmanželská smlouva

Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez nejsou v manželském svazku. Pro zajímavost byla například tato dvojice osvobozena od saúdskoarabských zákonů, které brání nesezdaným párům ve společném bydlení v zemi. I přes to, že nejsou svoji, byla mezi nimi údajně uzavřena opatření stvrzená písemnou dohodou.

K sepsání tohoto paktu došlo během prvního těhotenství Georginy. Ten má zajistit, aby matce jeho dětí byla stále vyplácena finanční podpora, pokud by se oba rozešli. Některé podmínky dohody byly prý upraveny poté, co se v roce 2022 narodila Bella Esmeralda, nejmladší dcera páru.

Podle novin Okdiario je tento vzájemný závazek páru naprosto neochvějný. Georgina by se díky dohodě stala jediným vlastníkem jejich zmíněného sídla v La Finca a po zbytek života by pobírala apanáž 100 000 eur měsíčně, tedy jakousci rentu v přepočtu 2 381 000 korun.

Georgina navíc údajně není jen matkou svých biologických dětí Alany Martiny a Belly Esmeraldy, ale je též úředně uznaná jako matka ostatních ratolestí z předchozího vztahu hvězdného fotbalisty. „Z velmi důvěryhodného zdroje blízkého Georgině vím, že kromě toho, že je matkou Alany a Belly Esmeraldy, je také matkou dvojčat Evy a Matea. Jinými slovy, není jejich biologickou matkou, ale jsou legálně registrováni jako její děti s jejím příjmením,“ řekla moderátorka Maya v portugalském televizním pořadu Noite das Estrelas.

Portugalská stanice CMTV dále tvrdí, že 18. prosince 2018 cestovala Georgina z italského Turína do švýcarského Lugana, aby na portugalském konzulátu zaregistrovala Alanu Martinu jako portugalskou občanku. Zapsána byla i dvojčata Eva a Mateo, kteří se narodili ve stejném roce 2017. Georgina cestovala sama, ale měla v držení dokument podepsaný Cristianem Ronaldem, který jí dal plné oprávnění k registraci dětí.