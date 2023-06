Bývalý spolupracovník Schumachera vzpomíná: Pamatoval si detaily!

Lásku k rychlosti nemohl popřít! Michael Schumacher sice v roce 2006 Formuli 1 opustil, ale jen o čtyři roky později se do královny motosportu zase vrátil. Po vyzkoušení role poradce u Ferrari sice s Mercedesem neměl takové úspěchy, v jaké doufal, přesto šlo o velkolepou událost. Jeho spolupracovník James Vowles nyní popsal, jak byl slavný Němec „úplně jiný“ mimo trať.

Michael Schumacher je stále velmi propíraným, co se týče závodnického prostředí. Důvodem je nejen sedm mistrovských titulů, ale bohužel také vážná nehoda na lyžích v prosinci 2013. Němec podle zpráv utrpěl traumatické poranění mozku, ale o jeho přesném zdravotním stavu se od té doby ví jen pramálo.

Když v roce 2006 Schumacher Formuli 1 opouštěl, zdálo se, že je konec jedné legendární éry. Po čtyřech letech se ale slavný Němec zpátky za volant monopostu vrátil a závodil po boku Nica Rosberga za Mercedes. Ve stáji tehdy pracoval také James Vowles, který působil jako hlavní stratég. Přestože James a Michael byli v různých fázích své kariéry, dělilo je pouhých devět let. Německá ikona motorsportu nebyla ve své nejlepší formě, avšak současný šéf týmu Williams přesto velice rád vzpomíná na tuto dobu.

Michael Schumacher zanechal nebývalý dojem na Vowlese i na ostatní členy týmu. „Pracoval jsem s Michaelem a byl tento neuvěřitelný jedinec. Přinesl s sebou auru a prezentaci zcela odlišnou od toho, co vidíte navenek," prozradil pro podcast Sky Sports F1.

„Co byl u týmu, tak tu byl pro každého a pomáhal nám všem posunout se vpřed. Znal narozeniny každého, podle potřeby posílal květiny partnerům a skvěle se staral o každého jednotlivce,“ vyprávěl o legendě Vowles s velkým nadšením.

„Ale to, co to znamenalo, je, že tým skutečně tlačil k tomu, aby byl úspěšný. A to nešlo jinak, než být pouze sám sebou," rozpovídal se dále. „V čem byl také dobrý? Věděl, že jeho výkony možná nejsou optimální. Ale vynahradil to množstvím práce a obětavostí, kterou do toho vložil, díky čemuž se Nico mnohému naučil,“ popisoval jeho chování v zákulisí F1.

Podle těchto vlídných slov se zdá, že se Michael Schumacher skutečně sžil s celým týmem Mercedesu, podřídil se nezvyklé roli, skvěle působil na ostatní a rovněž prokázal, že má mentorství a týmovost v krvi. I tím je jedinečný, i díky tomu může být fantastickým vzorem pro další generace závodníků.