Hvězda Manchester United lítá v maléru: Napadl těhotnou partnerku?!

Fotbalista Antony (23) z Manchesteru United má obří průšvih! Bývalá přítelkyně Gabriela Cavallinová (22) na něj podala trestní oznámení za soustavné vyhrožování a několikanásobné fyzické napadení. Jednou tomu tak dokonce bylo v 17. týdnu těhotenství, důsledkem čehož prý přišla o dítě.

S šokujícím nařčením i s dalšími dodatečnými informacemi přispěchala brazilská TV Globo, která měla výhradní přístup ke policejnímu spisu. Zprávu poté převzala další média po celém světě, včetně tamní odnože ESPN Brasil.

Gabriela Cavallinová, se kterou Antony randil dva roky, do onoho dokumentu pro činné orgány připojila rozličné průkazné materiály, jako jsou fotografie odřenin, výhružné zprávy i celou řadu dalších důkazů. Dále požádala o neodkladné ochranné opatření a nechala si vyžádat soudní znalecký posudek. Třaskavý případ pak byl zaevidován v toto pondělí na 5. policejní stanici v okresu Tatuapé v São Paulu, která se specializuje na násilí vůči ženám.

Během dvouletého vztahu mezi těmito celebritami mělo dojít k domácímu násilí hned čtyřikrát. Poprvé se tak prý údalo v červenci 2022, kdy byla Cavallinová v 17. týdnu těhotenství. Předcházel tomu rozchod v nočním klubu, načež ji brazilský fotbalista dosti nemístně strčil do auta za paži a silou ji tahal za vlasy. V témže měsíci o očekávané dítko přišla, avšak nedává to do přímé souvislosti s Antonyho agresí.

V srpnu téhož roku se tento nesourodý pár dal znovu dohromady navzdory svým problémům z minulosti, které pokračovaly i nadále. Mladá Brazilka se přestěhovala do Nizozemska a poté i do Anglie, kam Antony přestoupil. K násilí mělo znovu dojít v lednu 2023. Antony ji měl napadnout ze žárlivosti, když ji vyzvedával v jejím bytě.

U dalších napadení měli být dokonce přítomni i svědci, konkrétně šlo o blízkou kamarádku a Antonyho matku. Mladá slečna měla mít řeznou ránu na prstu od rozbité sklenice a Antony údajně nechtěl, aby si zavolala pomoc, a tak ji prý rozbil mobilní telefon.

K poslednímu incidentu mělo posléze dojít 20. května 2023. Antony měl dokonce své bývalé přítelkyni vyhrožovat smrtí, když ji ještě někdy spatří. Na základě těchto informací požádala Cavallinová o policejní ochranu. Brazilské úřady přijaly tuto žádost, zatímco budou shromažďovat další indicie k případu.

Nedaří se mu ani na hřišti

Pravé a levé křídlo Antony Matheus dos Santos zazářil v bílo-červeném dresu Ajax Amsterdam, díky čemuž si vloni v létě řekl o přestup k Rudým ďáblům. Astronomická přestupní částka činila neuvěřitelných 95 milionů eur (v přepočtu 2,2 miliardy korun), díky čemuž se tento transfer řadí na 3. největší v historii slavného klubu z Manchesteru. V novém angažmá se ale třiadvacetiletému fotbalistovi příliš nedaří.