Hadamczikova fraška vrcholí: Hokejoví mocipáni dosáhli svého!

Předem domluvená komedie? Vypadá to tak... Dny fi nského kouče Kariho Jalonena (63) na lavičce hokejového nároďáku jsou sečteny. Výkonný výbor v čele se šéfem Aloisem Hadamczikem (71) konstatoval: Neuspokojil jsi nás!

Zahraniční trenér je mu trnem v oku. Zvlášť, když se za rok hraje mistrovství světa doma v Praze. Prezident svazu Hadamczik tak dlouho dopředu rozjel trapnou šarádu, která konečně míří ke konci.

Včera se v sídle Českého hokeje sešli mocipáni pod Lojzovým vedením údajně proto, aby si přečetli zprávu, kterou měl Jalonen se svým štábem vypracovat. Po nevydařeném MS (Češi skončili až na 8. místě) v ní měl Fin nastínit koncepci pro následující sezonu. A dopadlo to tak, jak asi všichni čekali...

„Výkonný výbor se dokumentem zabýval a jednoznačně konstatoval, že předložená koncepce není uspokojivá,“ uvedl svaz v tiskové zprávě.

Pravda ze lži

Potvrdilo se tak to, o čem se v zákulisí (a vlastně také mezi fanoušky) mluví už několik dlouhých týdnů. A také to, co Hadamczik zarputile vyvracel jako údajnou lež. Tedy, že si Jalonen skutečně sbalí fidlátka. Teď se řeší už jen to, kdo z jeho asistentů u nároďáku zůstane a kdo se reprezentace chopí jako hlavní trenér. Dle svazu o tom budou šéfové teprve jednat. „Nechceme se unáhlit a chceme učinit to nejlepší a nejsmysluplnější rozhodnutí,“ pověděl Hadamczik. Jen jestli už dávno není rozhodnuto!