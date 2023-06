Formule 1 zvažuje zákaz celebrit na startu: Nezodpovědný Neymar šokoval chováním!

Zbláznil se?! Legendární fotbalista Neymar (31) se svou lehkovážností nejspíš postaral hvězdám o útrum při účasti na závodech Formule 1. Až doteď bývalo zvykem, že celebrity měly do posledních minut přístup na závodní dráhu, přímo mezi jezdce, kteří usedali do kokpitu, což fanouškům královny motosportu přinášelo přidanou hodnotu v podobě exkluzivních rozhovorů. Kvůli chování Brazilce ale nejspíš brzy nikdo, kromě závodníků, pracovníků týmu a médií nepodívá!

Bylo to příjemné zpestření pro obě strany! Nejrůznější hvězdy, které zavítaly na závody Formule 1 se mohly dostat přímo na trať a vychutnat si atmosféru, která na startu panuje těsně před začátkem závodu. Z takto otevřených dveří pro celebrity těžili i samotní diváci. Na trati se totiž pohybuje také bývalý pilot a legendární reportér Martin Brundle (64), který se s hvězdami vždy dal do řeči.

Jenže s tím teď bude dost možná konec. Vedení Formule 1 dost zděsila událost z okruhu v Barceloně. Hvězdný fotbalista Neymar se měl ve společnosti dalších lidí na závodišti v Katalánsku nacházet u trávy na hlavní rovince ještě i ve chvíli, kdy jezdci začínali vyjíždět do »zahřívacího kola«.

Ne, že by pořadatelé nechtěli slavnému Brazilci dopřát luxusní podívanou na burácející motory pořádně zblízka, ale při zamyšlení nad tím, co vše se mohlo stát a jak fatální mohly následovat následky se není co divit, že je odpovědným lidem dost těžko.

Na stole je nyní proto podle webu Motorsport.com nyní přichází náznaky, že se chystá omezení přístupu na startovní rošt. „Z incidentu při Velké ceně Španělska si musíme vzít ponaučení. Stefano Domenicali ujistil FIA, že byla přijata opatření, aby se incident neopakoval,“ okomentoval situaci šéf FIA Mohammed Ben Sulajem.