Verstappen ovládl kvalifikaci v Kanadě. Hülkenbergovi vzali 2. místo

Deštivou kvalifikaci na Velkou cenu Kanady formule 1 vyhrál Max Verstappen z Red Bullu. Německý pilot Nico Hülkenberg přišel o druhé místo kvůli porušení pravidel při červené vlajce. Za to, že dostatečně nezpomalil, potrestali komisaři jezdce týmu Haas ztrátou tří pozic na roštu. Z první řady s úřadujícím mistrem světa i lídrem šampionátu Maxem Verstappenem dnes odstartuje Fernando Alonso.

„Mám rád jízdu na mokré trati. Pocházím z Nizozemska, takže jsem na to zvyklý,“ řekl před televizními kamerami Verstappen. „Na některých místech to dost klouzalo, ale udělali jsme správná rozhodnutí ve správný čas. Jsem rád, že jsem tu vybojoval pole position. Uvidíme, jaké bude v závodě počasí. Možná už bude sucho a bude to trochu jiné. Myslím, že tu ale máme k dispozici dobré auto,“ doplnil.

Pětadvacetiletý Verstappen vybojoval v Kanadě pole position podruhé za sebou. Kvalifikaci vyhrál popáté v sezoně a slaví 25. pole position v kariéře. V závodě může zaútočit na 41. triumf, kterým by se vyrovnal legendárnímu Brazilci Ayrtonu Sennovi. Red Bull usiluje také o jubilejní 100. vítězství v F1.

Úřadující mistr světa Verstappen zajel nejrychlejší čas 1:25,858 v úvodu třetí části. Kvalifikace byla poté přerušena po nehodě Oscara Piastriho z McLarenu. Po restartu se již piloti kvůli silnému dešti nezlepšili a většina z nich odstavila vůz před vypršením časového limitu.

Hülkenberg v sobotní deštivé kvalifikaci v Montrealu skončil nečekaně druhý. Jeho radost však trvala jen pár hodin. Provinil se po nehodě Oscara Piastriho. „Právě dokončil své nejrychlejší kolo a zahájil další rychlé kolo. Byl v první zatáčce, když byla vyvěšena červená vlajka, ale v tu chvíli už byl o 1,5 sekundy nad dovoleným limitem,“ uvedli komisaři.

Do závěrečné části kvalifikace se neprobojoval vedle Péreze ani Charles Leclerc z Ferrari nebo domácí Lance Stroll z Aston Martinu. Úřadující vicemistr světa Leclerc byl jedenáctý, Stroll skončil ještě o dvě místa hůře. Do třetí části se naopak vešel Alexander Albon z Williamsu, který skončil desátý.

Z pole position odstartuje ve 20:00 SELČ Verstappen z Red Bullu do osmého závodu sezony již popáté. V první řadě bude s ním Španěl Alonso z Aston Martinu, ve druhé britští jezdci Mercedesu Lewis Hamilton a George Russell a ve třetí s Hülkenbergem Esteban Ocon z Alpine.