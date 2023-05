Neymar do United? Ve Francii odjistili bombu. Reakce v Anglii: Nesmysl

Letní přestupové okno se blíží a opět nastává čas, kdy se s příchodem do Manchesteru United spojuje hned několik desítek hráčů. Před rokem fanoušci Red Devils napočítali přes sto možných posil, které se objevily v různých médiích. A nyní tomu není jinak. Zatím největší bombu odpálil francouzský deník L'Équipe: Neymar míří na Old Trafford!

Zpráva, jež vyvolala v Parku princů nadšení. Není tajemstvím, že PSG by se Neymara rádo zbavilo. Na odchodu se nachází Lionel Messi, který by rád znovu oblékl dres Barcelony. A právě brazilský kolega by měl následovat jeho směr: pryč z hlavního města Francie.

V únoru již 32letý křídelník - zdá se - má to nejlepší za sebou. Trofej pro vítěze Ligy mistrů šejkům nepřinesl, nastal čas na změnu. Z hvězdného trojlístku Messi - Mbappé - Neymar, zbude jen fofrník Kylian, kolem kterého se vybuduje nový tým.

Tak zní plán. Jenže prvně je potřeba se zbavit právě Neymara. Kam s ním? Kdo by mohl mít zájem? Ano, stále jde o fantastického hráče, míčového kouzelníka... Kdo ho chce?

Moc zájemců není. Proto ve Francii zkonstruovali příběh o tom, že Manchester United otevřel jednání s PSG ohledně Brazilce. Což v Anglii spustilo poprask, zejména pak v táboře fanoušků Red Devils, kteří z této zprávy nebyli ale vůbec nadšení...

Už je starý, věčně zraněný, navíc královský placený... Ne, o tohle nestojíme, vyznělo jasné poselství z Old Trafford. Slavný klub se pomalu vrací z temnoty, pod Erikem ten Hagem ovládl Ligový pohár, je ve finále FA Cupu a s velkou pravděpodobností se znovu objeví v Lize mistrů, stačí uhrát bod.

Věci v Divadle snů konečně zase dávají alespoň trochu smysl. Nizozemský stratég si po svém příchodu skvěle počínal na přestupovém trhu. Přivedl Lisandra Martíneze, Casemira či Antonyho. Tedy tři zásadní postavy.

Ten Hag buduje hladový, ambiciózní tým. Prioritu pro něj představuje zisk nového forvarda, prvním na seznamu je Harry Kane, následně Victor Osimhen či Rasmus Højlund. Posílit chce rovněž ve středu zálohy i na postu stopera, kde se nejčastěji zmiňuje Kim Min-jae.

Proč tedy přivádět Neymara? Z pohledu United to nedává absolutně žádný smysl. Jak už bylo řečeno, brzy 32letý, široké spektrum zranění, plat... Ne, tohle by opravdu nebyl koncepční krok. Manchester potřebuje jiné hráče.

Pro fanoušky Rudých ďáblů je alespoň utěšující, že zprávy o příchodu hvězdy PSG zdroje v Anglii jasně popírají. I renomovaný italský novinář Fabrizio Romano řekl, že žádná jednání na této trase neprobíhají a ani se neočekávají.

Kde se tedy vzala tahle spekulace? Pravděpodobně v kempu Neymara. Jeho okolí tuší, že v Paříži s ním už příliš nepočítají, a tak se rozhlíží po nové výzvě. Proto je potřeba rozvířit spekulace, dát najevo, že je k mání.

Kdo chce Neymara? Zájemci, hlaste se.