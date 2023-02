Blázinec na PSG: nosítka pro Neymara a Messiho i Mbappého geniality

PSG si do zápasu neslo těžký batoh tří proher (Marseille, Monako, Bayern), na což tým plný hvězd není zvyklý. Proti Lille běželo na začátku vše jak na drátkách. Neymar vyslal Mbappého, ten se ve vápně úžasně prosmýkl přes dva obránce a skóroval. O šest minut později doklepl balon do sítě Neymar.

Jenže Lille zápas proti rozjetému favoritovi nezabalilo, naopak využilo děravé defenzivy a zavelelo k obratu. Navíc musel v 51. minutě ze hry Neymar. Po běžně vypadajícím souboji na prostředku hřiště mu vypověděl službu kotník. Brazilský forvard opouštěl trávník na nosítkách se zoufalým výrazem ve tváři. Se zraněním v oblasti kotníků bojuje celou kariréu a nejspíš mu bylo hned jasné, že ho čeká pauza.

„Neymar si během zápasu s Lille vymkl kotník a dnes podstoupil vyšetření magnetickou rezonancí. Neodhalilo žádnou zlomeninu. Vyšetření ohledně poškození vazů bude provedeno za 48 hodin,“ zní lékařská zpráva francouzského klubu z pondělního rána. V ohrožení je odveta osmifinále Ligy mistrů na Bayernu, která je na programu ve středu 8. března.

Odchod klíčového hráče poznamenal francouzského lídra a ještě víc pustil Lille do zápasu. V 58. minutě 2:2, v 69. 2:3. Opařené domácí hvězdy najednou přicházely o skvěle rozehraný zápas.

Jenže v krizové chvíli se opět ukázala velikost dvou klíčových borců v ofenzivě. V 87. minutě se k zakončení ve vápně po pěkné kombinaci dostal Mbappé a srovnal. Okamžitě drapl balon a běžel na vlastní půlku. PSG v tu chvíli zdaleka nemělo vyhráno, chtělo tříbodovou odměnu.

V nastavení bláznivého zápasu udeřil jeden z nejlepších fotbalistů historie. Lionel Messi se typickým způsobem probíjel do zakončení před vápnem, domácí museli faulovat. Argentinský světový šampion si vzal balon a levačkou jej geniálně zakroutil k tyči, o níž se odrazil a zaplul do sítě.

PSG v dramatickém souboji slavilo výhru 4:3, fanoušci byli po fantastickém obratu nadšení. „Na začátku jsme byli ohromně silní, ale po 25 minutách jsme se vytratili ze hřiště. Ale pak jsme se sebrali, byl to úžasný zápas. Mohli jsme dostat čtvrtý gól, což by nejspíš znamenalo naši porážku. My jsme naopak srovnali na 3:3 a na hráčích bylo vidět, že chtějí vyhrát a šli až na vlastní limity. Nakonec to rozhodl Leo,“ hodnotil utkání kouč PSG Christophe Galtier.