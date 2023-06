Český pokerový král Kabrhel vrací úder: Místo esa tasil právníky!

Na turnaji Světové série vyhrál 50 milionů korun. Soupeři ho obratem nařkli z podvodu, prý měl hrát s »cinklými« kartami. Martin Kabrhel (40) si to nenechal líbit a pustil se do právní bitvy.

„Jak je možné, že Kabrhel ještě nemá zákaz hrát? Na každém turnaji, kde jsem proti němu nastoupil, si označoval karty,“ vypálil pokerový profík Andrew Robl. Nejúspěšnější Čech pokerové historie (vydělal si už přes čtvrt miliardy) měl na rubu dělat zářezy nehtem, podle toho prý poznal, co soupeři drží v ruce. Kabrhel hned po obviněních pohrozil právními kroky. A teď svůj slib splnil.

Náhrada pro buldozer

Případu českého karbaníka se ujala právnická firma Zeisler z New Yorku, která poslala otevřený dopis čtveřici hráčů a jedné pokerové stránce, kteří šířili spekulace o podvádění. „Aby bylo úplně jasno, pan Kabrhel není žádný podvodník. Karty neoznačuje. Tahle smyšlená obvinění jste vypustili se zlým úmyslem. Prokážeme to u soudu a budeme od vás žádat náhradu veškeré újmy, kterou vaše prohlášení způsobila," vzkázal právník Daniel Ravicher.

Kabrhelovi soupeři na potrestání Čecha, který je známý agresivní hrou a provokacemi, trvají. „Už na turnaji v roce 2017 byl podezřelý minimálně ze tří podvodů. Ale i když to nejsme schopni dokázat, stejně by měl dostat zákaz už jen za svůj styl hry. Není to jen nesportovní, jeho chování překračuje veškeré meze, veškerá etická pravidla zničil jako buldozer," má jasno Justin Bonomo, jeden z dotčené pětice.