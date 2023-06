Bezpečností expert závodu, kde zemřel cyklista Mäder (†26): Ta nehoda mě přivádí k šílenství!

Jeden ze slavných etapových závodů je pro tento rok minulostí. Bohužel se na letošní ročník Tour de Suisse nebude vzpomínat v souvislosti se skvělými sportovními výkony, které jezdci bezpochyby předvedli, ale především kvůli tragické nehodě, při které přišel o život mladý domácí jezdec Gino Mäder (†26). Ke smutnému okamžiku se vrátil bezpečností expert závodu Beat Wettstein (63) v rozhovoru pro švýcarský deník Blick.

Závod skončil, ale temný stín přetrvává. Průběh smrtelné nehody je stále obestřen tajemstvím a není vůbec jasné, proč se takové neštěstí stalo. „Gino trať velmi dobře znal, také z tréninku. Je mi záhadou, jak se to mohlo stát,“ nechápe zkušený expert, jak se vše semlelo. I krajan a kolega Mädera Stefan Bissegger (24) se nechal slyšet, že zatáčku nepovažuje za technicky náročnou.

Ani nejasné okolnosti ovšem neulehčují Wettsteinovi spaní. „Vždycky se obviňuji, když se něco stane. Hodně se mi toho honí hlavou, když si vzpomenu na Ginovu nehodu,“ přiznal, že poslední dny pro něj nejsou psychicky vůbec jednoduché.

Wettstein se poprvé zúčastnil závodu už v roce 1990, tehdy ještě jako dohlížející motocyklista. Následovalo devět let v bezpečnostní službě a dvacet let jako její náčelník. Wettstein byl pak také dva roky vedoucím bezpečnosti na trati. Nikdo neví lépe, kde na závodníky číhá nebezpečí. Pro svou odbornost je také všeobecně uznáván. Za tu dlouhou dobu zažil mnohé. „Ale to, co se stalo Ginovi, mě přivádí k šílenství,“ uvedl.

V tuto chvíli se ovšem zdá nepravděpodobné, že by Wettstein nebo kdokoli jiný z organizačního týmu závodu udělal chybu. Co přesně se stalo při sjezdu z průsmyku Albula, je stále předmětem vyšetřování. Zůstává také nejasné, zda se Mäder a Magnus Sheffield (21), kteří spadli na stejném místě, před pádem navzájem střetli.

Navzdory všemu ovšem dotáhl Wettstein svou práci až do konce a emoce si povolil jen ve volném čase. V rozhodnutí o pokračování byla zcela zásadní Mäderova rodina. „Kdyby po nás chtěli, abychom závod ukončili, udělali bychom to okamžitě,“ potvrdil Wettstein informaci, že rodiče zesnulého cyklisty měli poslední slovo.