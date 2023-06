Skandál kolem českého pokerového krále Kabrhela po 50 milionové výhře. Soupeři: Fixluješ!

S kartami to umí náramně, vždyť si díky pokeru vydělal celkem už přes čtvrt miliardy! Po poslední výhře však na Martina Kabrhela (40) padl stín pochybnosti. Podle soupeřů měl »cinknout« karty, což je bráno za těžký švindl!

Nejúspěšnější český karbaník na turnaji World Series of Poker v Las Vegas skončil třetí, konto mu díky tomu nabobtnalo o 50 milionů korun, což je jeho druhý největší úspěch kariéry. Místo slov chvály teď musí česká jednička odrážet obvinění z podvádění.

Naštval všechny

Kabrhel je proslulý agresivní hrou, soupeře provokuje, brnká jim na nervy, dokonce se »pyšní« titulem nejotravnějšího hráče planety. Veselo tak bylo i v Las Vegas. „Doufám, že tě vyloučí,“ vpálil Čechovi do obličeje po svém vypadnutí jeden ze soupeřů, Dan Smith. „Nikdo se u stolu nechová hůř než Martin. Hodně se spekuluje, že označuje karty. Nevím, jestli je to pravda, ale při téhle hře jsem cítil, že něco není košer,“ dodal později do kamer.

Po turnaji se s kritikou přihlásil i další pokerový profesionál. „Jak je možné, že Martin Kabrhel ještě nemá zákaz hrát? Na každém turnaji, kde jsem proti němu nastoupil, si označoval karty,“ vypálil na svém twitterovém účtu Andrew Robl. V diskuzi se vyrojila řada videí, která mají jeho obvinění dokázat, jasný důkaz nicméně neexistuje.

Už ho vyšetřují

Organizátoři prestižní Světové série i tak berou nařčení vážně a zahájili vyšetřování. „Nebudeme specifikovat konkrétní bezpečnostní protokoly používané k monitorování hráčů a vybavení. Tato obvinění však bereme velmi vážně, integrita hry je pro nás prvořadá,“ vzkázali s tím, že vyšetřování je v plném běhu.