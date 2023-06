Ruský pas pro Promese? Ředitel Spartaku mu nabídl pomoc

Tato kauza rezonuje ve fotbalových i politických kruzích! Křídelník Quincy Promes byl odsouzen z těžkého ublížení na zdraví a stále čelí obvinění z pašování drog. Oleg Malyšev, nový ředitel Spartaku Moskva, mu v této věci slíbil pomoc a vyjádřil důvěru v jeho nevinu.

Fotbalista Quincy Promes byl v pondělí odsouzen k 18 měsícům vězení za pobodání svého bratrance Esajase po hádce na rodinném večírku. Je také obviněn z toho, že pašoval přes belgický přístav skutečně velké množství kokainu v hodnotě okolo 1,7 miliard korun.

Řeč na to pochopitelně přišla i na první tiskové konferenci nového generálního ředitele Spartaku Moskva. „Zamyslíme se nad právní otázkou, proces odvolání probíhá. Doufáme, že rozhodnutí soudu bude pozměněno," řekl Oleg Malyšev s jistou nadějí v hlase, když obdržel dotaz na toto ožehavé téma.

Quincy Promes, i když nebyl přítomný, se proti verdiktu nizozemského soudu okamžitě odvolal prostřednictvím svého obhájce Roberta Malewicze. Obvinění, že by svého bratrance pobodal, dále popírá i navzdory očitým svědkům a usvědčujícím materiálům. Jeho současný klub trpělivě čeká, jak se celá situace vyvine.

Promesova smlouva platí až do roku 2024 a klub ji hodlá dodržet za každou cenu i přes značné právní komplikace. Pokud by však Promes neměl práci, musel by Ruskou federaci opustit. V kuloárech se poté hovoří, že několikanásobný nizozemský reprezentant touží po ruském pasu, úmysly v případě jeho naturalizace jsou ale velmi sporné.

Kontroverzní hráč podle mnohých zůstává jen proto, aby byl mimo dosah soudních orgánů ve své vlasti a nemusel tak čelit následkům svých činů a obvinění. Za žádnou cenu nechce z Ruska odejít, protože by byl zatčen a musel by si odkroutit předlouhý trest ve vězení.

S ruským pasem by Promes získal veškerá práva občana, který se v této zemi narodil. Byl by v naprostém bezpečí před nizozemskou justicí, poněvadž Rusko nevydává státní příslušníky do cizích zemí, obzvláště při současné politické situaci. Mohl by tedy zůstat tak dlouho, jak by chtěl.

Spartak prý kdysi pokoušel již tuto administrativní záležitost vyřídit, ale nebyl úspěšný. Klub však tento vysoce spekulativní proces naturalizování hodlá zkusit znovu, jestliže dá Promes své svolení. „Chápu, že rozhodnutí o občanství je vůlí hráče. Pokud se Promes rozhodne, poskytneme mu pomoc a podporu,“ odpovídal Oleg Malyšev na záludné otázky novinářů.

Své vyjádření poskytla také bývalá rychlobruslařka a politička Světlana Žurovová. „Jde samozřejmě o pošpinění pověsti Ruska. Měl by být vydán do Nizozemska? Nemáme žádné dohody o vydávání zločinců, ale pokud se jeho vina prokáže, naše reakce by měla být stejná jako u všech ostatních. Dát mu ruský pas? Nejsem si jistá, že se mu to podaří. Nerada bych kvůli němu porušila naše zákony,“ řekla skepticky na adresu problémové hráče.