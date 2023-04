Jágr o úspěchu Pastrňáka: Pomáhá mu, že má nohy jako Mario. Trefí vše

Jaromír Jágr vyhrál produktivitu slavné ligy pětkrát. Jaká je šance, aby stejný počin klapl v případě Davida Pastrňáka? Hráčské kvality by na to byly, má to háček jménem Connor McDavid. „Kdyby NHL nehrál, Pasta by byl nejlepším hráčem. Nebo minimálně nejšikovnějším. Ale konkurovat McDavidovi v NHL je jako hrát tenis na antuce proti Nadalovi,“ porovnává v rozhovoru pro iSport Premium 51letý kladenský útočník.

Jakých dovedností či vlastností si na Pastrňákovi nejvíc ceníte?

„Pasta má obrovskou výhodu oproti ostatním v tom, že když jde do kličky, nedělá je rukama, ale celým tělem. V reálu to kolikrát vypadá tak, že si řeknete, jak mu soupeř tu kličku sežral. Nesežral. Je to jinak. Pasta jde do kličky koleny, kyčlí, prostě celým tělem. Při hře to vypadá, že má nohy iks-ky. Takové měl Mario Lemieux. Hodí se to, protože dole vám dodávají dobrou stabilitu, kolena máte blíž u sebe. Pasta na první pohled nevypadá rychle, ale rychlý je. Pokud beci vidí McDavida, bojí se, aby je neobšlápl, a jedou skoro až ke svému brankáři.“