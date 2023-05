Vzpomínka na Klímu (†58): Oilers uctili českého střelce. Vymazal je žolík

Byla to zpráva, která otřásla hokejovým světem. Minulý čtvrtek zemřel v 58 letech Petr Klíma, vynikající český útočník. Krom toho, že svou emigrací do NHL prorazil cestu dalším krajanům, získal v roce 1990 Stanley Cup s Edmontonem. A Oilers na svou někdejší hvězdu nezapomněli. Do třetího utkání série druhého kola Stanley Cupu proti Vegas (1:5) nastoupili v helmách s iniciály „PK“.