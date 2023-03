Ohrožené rekordy NHL: Kanón Gretzky, gólmani střelci i šance pro Gudase

Pro změnu situace, kdy by mohl být z trůnu sesazen Ovečkin. A to v počtu gólů vstřelených v prodloužení. Rus má ještě pár sezon před sebou, ale v nastaveném čase se trefí průměrně jednou za 53 zápasů. To Connor McDavid je už na čísle 14 a v prodloužení udeří jednou za 38 zápasů. Ten by Ovečkina měl dohnat, ještě bližšími pronásledovateli jsou Sidney Crosby a Brad Marchand. Hvězda Bostonu je už na dvaceti kusech.

Odchytané zápasy v základní části: Martin Brodeur (1266)

Legendární dvojnásobný olympijský vítěz drží ještě zápis co do nejvyššího počtu odchytaných zápasů v rámci základní části. U hráčů v poli se starty sbírají celkem snadno (stačí vám jedno střídání v zápase), ale gólman je na ledě pouze jeden a cestu do sestavy má tudíž zkomplikovanou. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu s New Jersey Devils nastoupil k 1266 duelům. Překonat by ho mohl Marc-André Fleury, jenž brzy završí tisícovku startů v základní část, v součtu s play off je už na metě 1142. Čerstvě vytrejdovaný Jonathan Quick z LA do Columbusu a následně do Vegas je na čísle 743. Přestože oba pronásledovatelé už nejsou zrovna nejmladší a blíží se ke svým kariérním koncům, na tenhle rekord mohou ještě zaútočit.