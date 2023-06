Nečekaná dohra sportovního svátku pro handicapované: Pohřešuje se 20 osob!

Chybí rovných 20 účastníků uplynulých speciálních olympijských her v Berlíně pro mentálně postižené sportovce! Na úterní tiskové konferenci to oznámila berlínská senátorka Iris Sprangerová, která zároveň vyloučila, že by za vším stála nějaká nehoda či únos.

Akce Special Olympics World Games představuje sportovní svátek pro všechny mentálně postižené atlety. Od 17. až do 25. června se události zúčastnilo přes 176 delegací a přibližně 330 000 osob. Do Berlína zavítalo zhruba 9 000 rodinných příslušníků a asi 3 000 školitelů a pečovatelů, kteří měli za úkol podpořit atlety svých zemí. Letošní hry již skončily, jenže širokou veřejnost nyní překvapila velice dramatická dohra celé události.

Berlínská kriminální policie ve spolupráci s dalšími činnými orgány totiž intenzivně, leč stále marně, pátrá po několika členech různých delegací, kteří se během návratu do svých zemí nedostali podle plánu a zmizeli neznámo kam. „Je to 20 lidí, kteří výhradně nejsou jen sportovci,“ informoval mluvčí organizačního výboru světových her.

Special Olympics World Games je sportovní svátek pro všechny mentálně postižené atlety. Jenže po ukončení her rovných 20 účastníků schází. • Foto Instagram

Dosud není jisté, jaká konkrétní konsekvence za náhlým zmizením sportovců stojí. Přesto policejní orgány vyloučili možnost, že by se jim přihodilo nějaké neštěstí. „Jsme v kontaktu se státní policií a úřadem pohřešovaných osob. Federální policie byla informována. Neexistují žádné důkazy o nehodě,“ prozradila informace o probíhajícím pátrání senátorka Iris Sprangerová.

Podle úředníků jsou k nenalezení převážně pečovatelé nebo příbuzní účastníků. Zlé jazyky pak hovoří o podezření, že se delegáti nevrátili do svých zemí cíleně, protože pochází ze zemí třetího světa a prostě tedy chtějí zůstat v Německu. „Pohřešovaní lidé jsou původem z Alžírska, Burundi, Guineje, Kamerunu, Libanonu, Senegalu, Pobřeží slonoviny, Pákistánu, Bangladéše a Libye. Tito lidé se mohou po Berlíně volně pohybovat, pokud mají stále platné vízum,“ řekl mluvčí berlínské policie pro německý deník BILD.

I když se celá situace jeví zvláštně a veškeré obavy jako přehnané, již kdysi k obdobnému incidentu došlo. Na speciálních olympijských hrách v roce 2022 na Floridě se rovněž ztratilo sedm delegátu z dějiště her za podezřele identických okolností. Sedmero zástupců své země totiž mělo odletět zpět na Haiti, jenže se tak nakonec nestalo. Všichni delegáti počestně odevzdali klíče od svých hotelových pokojů, nastoupili do autobusů na letiště a od té doby je nikdo neviděl.