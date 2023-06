LOH 2024 v Paříži: Francouzská policie provedla razii v sídle organizátorů

Průšvih jako barák! Francouzská protikorupční policie prohledává sídlo organizátorů letních olympijských her 2024 v Paříži. Pořadatelé podle všeho čelí obvinění z korupce a pojistného podvodu. Úterní policejní zásah je tak poslední ránou pro olympijské hnutí a sport všeobecně v zemi.

Letní olympijské hry 2024 se konají od 26. července do 11. srpna, paralympiáda začne hned poté v září. Ve městě se uskuteční přesně po 100 letech. Namísto nadšení sportovních fanoušků a usilovných příprav se však řeší něco úplně jiného! Tamní protikorupční policie totiž v toto úterý znenadání vtrhla do sídla organizačního výboru OH v Saint-Denis na pařížském předměstí i do kancelářských prostor soukromé společnosti Solideo.

Tato firma zastřešuje stavební projekty a infrastrukturu pro hladký průběh této nevšední sportovní události. Při stavbě olympijské vesničky si kladla skutečně velké cíle, například chtěla využít až 94 procent recyklovaných materiálů či snížit emise uhlíku v porovnání s běžnými stavbami. Jenže teď bude mít její generální ředitel Nicolas Ferrand i další zaměstnanci zcela odlišné starosti!

Francouzská soudní instituce Le Parquet National Financier (PNF), která je odpovědná za odhalování závažné hospodářské a finanční kriminality, potvrdila, že pátrání probíhalo hned na několika místech, kde se lidé pod záštitou těchto organizací měli dopouštět trestné činnosti. Při prohlídce vyšetřovatelé shromažďují blíže nespecifikované dokumenty, těžko tedy odhadovat, jakých konkrétních sektorů se podezření týká.

Úředníci tvrdí, že razie v sídle organizátorů LOH 2024 je součástí hned dvou různých případů. Policie zejména prošetřuje obvinění za zneužívání veřejných peněz při připisování stavebních zakázek, další indicie hovoří o možném pojistném podvodu. „Zatím nemáme všechny informace o probíhajícím vyšetřování. Paříž 2024 s vyšetřovateli plně spolupracuje,“ okomentovala kauzu tisková mluvčí výboru.

Ve Francii se dějí podezřelé věci již delší dobu, na možné problémy v této souvislosti upozornila francouzská protikorupční agentura AFA již v roce 2021. Varovala před závažnými riziky, že zde dochází ke střetu zájmů při přidělování zakázek a že procedury pořadatelů nezahrnují dostatečné pojistky.

Letos v květnu rezignovala Brigitte Henriquesová, předsedkyně francouzského národního olympijského výboru. Tímto krokem skutečně šokovala veřejnost! Bylo tomu tak hlavně proto, že nebyl uveden žádný důvod pro její překvapivé rozhodnutí, ale podle rozličných zpráv v organizaci docházelo k intenzivním interním bojům.

Navíc k tomu všemu nejde o ojedinělý korupční případ ve francouzském sportu. V listopadu 2022 zahájila PNF předběžné vyšetřování organizátorů Mistrovství světa v ragby 2023, což nakonec vyústilo až k rezignaci šéfů ragbyové federace. Mimo zákon se podle všeho měla pohybovat i Fédération Française de Football, tedy francouzská fotbalová asociace, předmětem vyšetřování měly být rovněž veřejné zakázky. Ve „sladké Francii“ tak mají místní mnoho podnětů k přemýšlení.