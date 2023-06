Zlomený nos, srdce ne. Ragbistky: Musí s námi počítat! Na oslavu hit

Kristýna Plevová šla do boje na Evropských hrách s průhlednou maskou, která jí chránila čerstvě zlomený nos. V neúspěšném semifinále s Polskem si v úterý po poledni zranění obnovila. Večer ale byla u toho, když český tým v boji o bronz porazil Belgičanky 24:17 a jeho olympijský sen tak trvá.

„V zápase s Polskem mi ho jedna protihráčka znova zlomila. Dneska jsme hodně laborovali, jestli mě tam pustit, nebo ne,“ líčila Plevová. „Dohoda byla, že když to dává smysl, tak vstoupím do hry, když ne, tak mě pošetří pro příští turnaj.“

České ragbistky zvládly únavné tři dny, během nichž odehrály šest vysilujících zápasů, v nichž sedm hráček v poli musí pokrýt normální ragbyové hřiště. V úterý se pak musely zvednout ze semifinálového zklamání po porážce s Polskem.

„Povedlo se. Je to super, je to boží. Holky umí překvapit, už to několikrát dokázaly a já tomu docela věřil,“ usmíval se reprezentační kouč Vít Chalupa. „Občas dělají chyby, to se ukázalo v zápase s Polskem, tam bylo dost nevynucených chyb, ta tíha okamžiku je trochu dostala. Jsem hrozně rád, že se oklepaly a v tom druhém pokusu uspěly. Já jim řekl, že jsou hvězdy už před zápasem. A teď jde o to, jestli budou větší.“

Češky v boji o bronz a postup na kvalifikační turnaj na OH hrály s Belgičankami, s kterými během jara několikrát prohrály. Tentokrát ale vydržely až do konce.

Jedeme dál! Ragbistky slaví historický okamžik: Hodně emocí, říká říká Doležilová Video se připravuje ...

„To byla taktika trenéra. Nechal pár silných kousků na druhou půlku, protože věděl, že Belgičanky dokážou finišovat. Rozložil síly a ta taktika nám vyšla,“ pochvalovala si Plevová.

Tým si tak na stadionu fotbalové Wisly Krakov došel pro bronzové medaile. Na oslavu jim přitom z amplionů hrála slavná skladba Holky z naší školky, kterou nazpívali Petr Hložek a Stanislav Kotwald, kteří spolupracovali s Hanou Zagorovou.

Bronz, ale zpátky do zaměstnání

„Je pravda, že máme rády českou klasiku. A Hanička Zagorová a tyhlety staré pecky, jsou prostě nejlepší,“ usmála se Plevová.

Cesta ale nekončí. Příští rok v červnu si ragbistky zahrají v kvalifikačním turnaji o postup na olympiádu do Paříže. O pořadateli se teprve rozhodne. Jisté je, že na startu bude dvanáct družstev, dvě za Asii, Afriku, Severní a Jižní Ameriku, Oceánii a Evropu. Z Evropských her si přímý postup zajistila Velká Británie a do kvalifikace jde s Českem ještě Polsko. Zlatý lístek na OH čeká jen pro nejlepší tým. Ale šance pořád žije.

„Je to nečekané, moc emocí najednou, co musíme vstřebat. Ale neskutečně dobrý pocit. Určitě se české ragby posune, může přijít spousta nových hráček, budeme dál makat,“ slibuje kopáčka Julie Doležilová.

Tým v posledních měsících využívá podpory Národní sportovní agentury určené ženským olympijským sportům, všechny hráčky jsou ale amatérky. Doležilovou čeká nástup na vysokou školu, takže jí akorát začínají prázdniny. Plevové ale už ve čtvrt na jedenáct v noci na středu odjížděl vlak. Ráno už z ní zase bude fyzioterapeutka.

„Doufám, že stihnu aspoň sprchu. Zítra ráno nastupuju do nemocnice a bude ze mě zase fyzioterapeut. Ale ještě pár hodin budu holka s medailí na krku,“ usmívala se Plevová. „To je prostě sen malinkej holčiček, které teď trénují a jednou můžou být tam, kde jsme teďka my. Já jsem tady první den mluvila, že se nám daří, že uvidíme, co bude do budoucna. Včera jsem mluvila o tom, že doufám, že lidi v Česku budou mít povědomí o ženském ragby. A dneska už s námi musí, kur.., počítat. Je to prostě bomba…“

Český tým na Evropských hrách potvrdil výkonnostní vzestup z poslední doby, k němuž patří postup do skupiny Championship evropského šampionátu nebo start v kvalifikaci o postup do Světové série. Teď bude bojovat o olympiádu.

„My chtěli jít postupnými kroky, trochu po schodech. Ale ty schody jsou veliké, postupujeme rychle,“ řekl Chalupa.