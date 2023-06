Olympijský sen žije! České ragbistky slaví postup s bronzem kolem krku

České sedmičkové ragby se raduje z výrazného úspěchu! Ženská reprezentace v zápase o bronz na Evropských hrách v Polsku přehrála Belgii poměrem 24:17. Co pro ni tento výsledek znamená? Ragbistky se díky svému výkonu dodatečně nominovaly do olympijské kvalifikace, která se odehraje příští rok. Jejich sen o účasti v Paříži tak žije. Ženy šly v posledním zápase na turnaji od začátku do vedení, které si dokázaly uhlídat. Slaví tak zisk cenného kovu.