Prazvláštní volby Coyotes? Armstrong sází na přátelství a národní příslušnost

Jedničkou vstupního draftu NHL 2023 se podle očekávání stal kanadský fenomén Connor Bedard, kterého překvapivě následoval Leo Carlsson na úkor Fantilliho. To čekal jen málokdo, avšak nejvíce šokující volbu nakonec předvedla Arizona Coyotes draftováním ruského beka Dmitrije Simaševa z 6. fleku a levého křídla Daniila Buta z 12. pozice.

Generální manažer Bill Armstrong se postaral o největší překvapení letošního draftu. Když zaznělo jméno Dmitrije Simaševa, řada diváků i odborníků si klepala na čelo. „Proč tuto volbu nevyměnili? Vždyť by určitě nešel na řadu,“ kroutil hlavou celičký hokejový svět.

Korunu tomu skautingové odělení této organizace dalo, když na pódiu Bridgestone Arény vyřklo další nečekané jméno – Daniil But. To už hokejoví nadšenci padali ze židlí! I když se toto rozhodnutí může jevit jako trestuhodná ztráta vysoce ceněných voleb v prvním kole, která může v budoucnosti “Yotes“ hodně mrzet, absolutně nelogické není.

Zvláště pak tyto dva „picky“ dávají smysl, jestliže budeme mluvit o chemii a vztazích v kabině, což je nesmírně důležitý aspekt pro stavbu vítězného týmu. Dmitrij Simašev a Daniil But jsou totiž oba spoluhráči z Lokomotivu Jaroslavl a navíc velcí kamarádi. Dalo by se říci, že jsou vlastně nejlepší přátelé. Nyní jsou to také nejnovější arizonští kojoti, budoucností klubu, který hraje NHL od ročníku 1996/97.

Navíc skutečnost, že se budou vyvíjet jako spoluhráči, může nejen pomoci v jejich rozvoji, ale také při aklimatizaci v NHL, až přijde vhodný čas. „Jsem velmi nadšený a hrdý na to, že mě draftovala Arizona. Je to úžasné, dva přátelé jsou draftováni stejným týmem. Budeme zase hrát spolu," juchal But.

Toto ruské duo pospolu strávilo poslední tři sezóny v juniorském týmu Loko-76 Jaroslavl v MHL, v minulé sezóně navíc oba sbírali zkušenosti s dospělým hokejem v KHL. Simašev za Lokomotiv odehrál 18 zápasů, zatímco But si připsal 15 startů, ze kterých vytěžil 2 branky. S oběma Rusy se však počítalo,že přijdou na řadu až na konci prvního kola, nikoliv hned na jeho počátku.

Bill Armstrong samozřejmě dostával po úvodním kole řadu otázek na tělo. Novináři zkrátka chtěli vědět, proč vsadil zrovna na tuto dvojici. „Myslím, že pomáhá, když přicházejí hráči ze stejné země a mají mezi sebou takový vztah. Mohou se vzájemně podporovat a pokračovat v práci na své angličtině. Jsme opravdu nadšení, že jsme je získali," obhajoval Armstrong překvapivé volby jeho týmu.

Navíc Simašev moc dobře zná také ruského obránce Arťoma Dudu, kterého Coyotes draftovali v roce 2022 ze 36. místa. Dalšími do party jsou také Ilja Fedotov a Danil Savunov, se kterými prozatím kontakt nenavázal. Vzniká v Arizoně ruská kolonie? Dost pravděpodobně tomu tak je, vedení Arizony začalo nepochybně cílit na Rusy.

Co ale hokejové dovednosti? „Interně mu říkáme »jednorožec draftu«. Je těžké najít velké hráče, kteří se umí takhle pohybovat a bruslit. Trochu jsme ho poznali a tak nějak jsme se zamilovali do jeho osobnosti na ledě i mimo něj. Má vůdčí schopnosti, mluví dobře anglicky a v této oblasti je velmi zajímavým člověkem," řekl Armstrong na adresu Simaševa.

„Má v sobě kombinaci více dovedností, jako je to v případě Tagea Thompsona nebo Alexe Tucha. Milujeme jeho soutěživost. Je to rozdílový hráč. Chce vytvářet rozdíly a má správnou velikost,“ rozpovídal se generální manažer Coyotes o kvalitách Buta.

Simašev i But řekli, že doufají, že budou v příští sezóně pravidelně hrát v KHL pospolu. To může být sice komplikace, ale zároveň i krok do nejlepší ligy na světě vzhledem ke kvalitě ligy. „Je dobré pro jejich rozvoj, když tam zůstanou. Oba jsou ve skvělé organizaci, pracují na svém rozvoji a jsou ve velmi dobrých situacích, takže není kam spěchat, aby se sem dostali," řekl sebejistě BIll Armstrong.