Deadpool ve Formuli 1: Ryan Reynolds koupil podíl ve stáji Alpine Racing

Ryan Reynolds je hollywoodskou hvězdou »par excellence«! Nezabývá se jen herectvím, rovněž se věnuje i rozličným podnikatelským aktivitám. A jde mu to náramně, neboť slaví úspěchy na všech frontách! Se svými hereckými kolegy nyní odkoupil podíl ve stáji Alpine Racing. Na kolik je tahle „sranda“ přišla?

Podnikatelské portfolio Ryana Reynoldse je opravdu široké. No, posuďte sami! Se svým věrným parťákem Robem McElhenneym vlastní velšský fotbalový klub Wrexham AFC, který nedávno oslavil postup do Ligue Two, tedy do čtvrté nejvyšší soutěže na Ostrovech.

Herecká dvojice rovněž investovala do luxusní likérky Aviation American Gin a do mobilního operátora Mint Mobile, za jejichž prodej v letech 2020 a 2023 zkasírovala 612 milionů a 1,35 miliardy dolarů (celkem 42,23 miliard korun) od společnosti Diageo a T-Mobile, přičemž si ještě ponechala část akcií ve svém držení. Platí tak jasná rovnice – na co Ryan Reynolds a spol. sáhne, to se zadaří! Není tedy divu, že jeho osoba přitahuje další investory jako obří magnet.

Zmíněné duo dále vložilo nemalý kapitál do marketingové společnosti Maximum Effort, investičního nástroje Wealthsimple, softwaru pro správu hesel 1Password i do platebního systému Nuvei. V březnu 2023 se představitel Deadpoola spojil s vývojářskou společností Remington Group ve snaze koupit tým Ottawy Senators z hokejové NHL za 1 miliardu dolarů. Zatím není jasné, zdali současný majitel na nabídku kývne, a tak oblíbený herec zaměřil svou pozornost jinam.

Tandem Reynolds a McElhenney se tentokrát dal dohromady s Michaelem B. Jordanem a připojil se ke skupině investorů, která za 200 milionů eur (přibližně 4,7 miliardy korun) koupila 24% podíl ve stáji Alpine F1 Team. Té v probíhajícím ročníku patří průběžné 5. místo v Poháru konstruktérů. Skupinu investorů pak tvoří společnosti Otra Capital, RedBird Capital Partners a právě Maximum Effort Investments.

Nováčky ve sportu nejsou ani společnosti Otra Capital a RedBird Capital Partners. Významné investice mají v baseballovém týmu Boston Red Sox, v organizaci Dallas Cowboys z NFL i ve fotbalových klubech Liverpool FC, AC Milán a Toulouse FC.

„Toto spojení je důležitým krokem ke zlepšení naší výkonnosti na všech úrovních,“ prohlásil šéf Alpine Laurent Rossi. Podle něj noví investoři přinesou know-how, jak posílit mediální a marketingové strategie pro stáj. „Získané dodatečné příjmy pak budou reinvestovány do týmu s cílem urychlit náš plán – dohnat špičkové stáje, hlavně v oblastech zázemí a vybavení,“ poukázal Rossi na nové možnosti, které mu pomohou v boji o Pohár konstruktérů.