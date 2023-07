Saganova další nepříjemnost: Ostrá kritika od experta po opileckém skandálu!

Prvním červencovým dnem zahájil svou poslední účast na prestižní Tour de France. Pár dní předtím ale musel řešit trable spojené se skandálem, kterého se dopustil v květnu. Slovenský cyklista Peter Sagan (33) dostal za svou opileckou jízdu podmínku. Chvíli na to se do něj pustil uznávaný expert Benji Naesen, který ale nakonec své stanovisko přehodnotil. Jakto?

Závěrečné měsíce své kariéry si cyklista Peter Sagan zřejmě představoval jinak. K častým pádům a slabším výsledkům v posledních týdnech přibyl skandál, který se provalil krátce před jeho poslední účasti na slavné Tour de France. „Když se Sagan v Monaku podrobil dechové zkoušce, výsledek ukázal 1,46 mg/l, což je přes tři promile v krvi. To odpovídá 15 až 20 pivům,“ zdůraznil belgický deník Het Laatste Nieuws.

To ale nebyla jediná negativní zpráva na Saganovu adresu z této země. Na sociální síti se do něj totiž opřel uznávaný expert na cyklistiku Benji Naesen, který „Tourminátora“ ze začátku vůbec nešetřil. „Sagan upadá nejen jako závodník, ale co je horší, i jako člověk. Smutné,“ napsal Naesen na Twitteru, kde má více než 52 tisíc sledujících.

Hodil zpátečku

Svůj příspěvek ale nakonec smazal. Proč? ,,Na instagramu Sagan zveřejnil video, kde uvedl, že to pos*al a chce se polepšit. Tu šanci si zaslouží," odpověděl na dotaz jednoho z uživatelů.

Květnová eskapáda s alkoholem ale nebyla první. Před dvěma lety, taktéž v Monaku, vyrazil Sagan s bratrem Jurajem do ulic i přes zákaz vycházení. Při zadržení kladl odpor, a dokonce zranil jednoho z policistů. I v tomto případě byl v podnapilém stavu. Tehdy vyvázl jen s finančním trestem. Po jízdě na skútru ale vyfasoval tříměsíční podmínku včetně zákazu řízení.