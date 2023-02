Nechutná kritika šéfa MOV Bacha: Ukrajinci, přestaňte vyhrožovat bojkotem!

Tohle se mu nepovedlo, ale ani trochu. Zatímco ukrajinští sportovci jsou maximálně vytočení kvůli možné účasti ruských a běloruských sportovců na Olympijských hrách 2024 v Paříži, předseda Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach (69) je vyzval, aby přestali hrozit bojkotem her! Sám tak dělá z oběti agresora.

Reprezentanti Ruska a Běloruska byli loni z drtivé většiny sportovních soutěží vyloučeni kvůli vojenskému útoku na Ukrajinu, který trvá bezmála rok. MOV však nyní uvažuje o tom, že by jim umožnil start v Paříži jako neutrálním sportovcům.

Proti tomu se ohradila Ukrajina, pohrozila bojkotem her a v dopise k tomu vyzvala i ostatní členy olympijského hnutí. Bach proto poslal ukrajinskému olympijskému výboru dopis, ve kterém upozornil, že by šlo o porušení olympijské charty. Připomněl také, že podle Organizace spojených národů je vyloučení Rusů a Bělorusů diskriminující. ,,Navíc jsme jejich návrat do soutěží jako neutrálních sportovců ještě nijak konkrétně neřešili," uvedl Bach.

Ukrajinská kritika? Politováníhodná

,,Takže vaše výzva federacím, pořadatelům her a dalším členům olympijského hnutí, kterou se je snažíte dostat pod tlak a ovlivnit jejich postoj, považuje většina z nich minimálně za politováníhodnou," šokoval Bach.

Ukrajinští sportovci se ve společném prohlášení proti Bachovu vystoupení ohradili. ,,V dopise ukrajinskému výboru píše, že ukrajinští sportovci můžou počítat s plnou solidaritou MOV. Jakou solidaritu ale nabízí?" citovala prohlášení agentura Reuters. ,,Solidarita je vzájemná podpora kvůli stejnému zájmu, ale Ukrajinci nemají nejmenší zájem sledovat, jak na olympijských hrách soutěží váleční zločinci pod neutrální maskou," stojí také v prohlášení.

Ukrajinští sportovci zdůraznili, že snaha spojit svět v míru prostřednictvím sportu je utopická myšlenka, která navíc podle nich zcela ignoruje skutečnost, že autoritářské režimy sport zneužívají k propagaci. MOV proto vyzvali, že si v konfliktu musí vybrat stranu. Zároveň promluvili k pořadatelům her, sponzorům a vládám, aby přestali tolerovat pokloňování MOV Rusku. Podle nich musí MOV nést za tyto činy zodpovědnost.