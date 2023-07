Hlaváčková pobavila fanoušky: Rande s manželem ji narušila tchyně!

Před výletem do Varů romantická večeře s manželem! Tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (36) plánuje nadcházející dny strávit na proslulém filmovém festivalu v lázeňském městě, ale ještě stihla »rande po italsku« se svým manželem Fabriziem. A o tom, jak společný večer probíhal, se podělila i s fanoušky!

Bývalá tenistka a deblová specialistka Andrea Sestini Hlaváčková si na sociálních sítích vybudovala rozsáhlou fanouškovskou základnu, kterou pravidelně baví přidávání střípků ze svého života. Ve čtvrtek se podělila o to, že se svým manželem Fabriziem vyráží na rande. Společnou dcerku Isabellu, svěřili na hlídání babičce a pár mohl vyrazit do ulic!

Andrea Sestini Hlaváčková se vydala na rande s manželem Video se připravuje ...

V tom, jakým způsobem společný večer probíhal, se nejspíš našlo dost párů. „Začínáme klasicky, vybíráme pití s tím, že já si pak vyberu to lepší z našich dvou,“ přidala úsměvný komentář ke svému příspěvku, na němž její muž důsledně zkoumá jídelní a nápojový lístek v restauraci Hong Kong v Karlíně.

Následně Andrea pobavila příspěvkem, na kterém se ji manžel snažil spolu se všemi pochoutkami zachytit tak, aby situace působila »insta friendly«. Do plánu ale hodila vidle tenistčina tchyně, která tou dobou zavolala. „Tchyně to umí vždycky dobře načasovat,“ smála se Andrea, která hned v pátek vyrazila do Karlových Varů na legendární filmový festival.