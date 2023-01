Ze zákulisí filmu Zátopek. Helsinky byly v Brně, nové přátelství Issové

POŽEHNÁNÍ OD DANY

Oštěpařská legenda Dana Zátopková se před začátkem natáčení netajila svou nedůvěrou, že filmaři zvládnou její a Emilův příběh překlopit na plátno. Když ale viděla záběry filmového závodu století, běhu na 5000 metrů na olympiádě 1952 v Helsinkách, názor změnila. „Dana na to koukala, vůbec nic neřekla. Pak mi to vrátila, měla slzy v očích a říkala: No, tak takhle to tam přesně bylo. A začala nám vyprávět, co tam zažili, co se dělo, s kým se potkali, jaký byl ten den. Tam jsem si říkala: No, tak to vypadá, že jsme prošli,“ vzpomíná Martha Issová. Zátopková si měla ve filmu i zahrát. „Ve scéně, kde běžíme Stromovkou, jsme byli domluveni, že Dana bude sedět na lavičce a krmit holuby. Bohužel, pět dní před tímhle natáčením už jí odvezli do nemocnice a už se to nezrealizovalo,“ lituje Issová.