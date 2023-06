Ani počasí ji nezastavilo! Navzdory atmosférickým podmínkám se teprve čtrnáctiletá Kristýna vrhla na usilovný trénink a byla za to náležitě odměněna. Nadějnou hráčku totiž příjemně šokovala s žádosti o hru profesionální tenistka Kristýna Plíšková, kterou mladá dívka považuje za svůj vzor. Jak se to celé seběhlo?

Talentovaná dívka musela na čas odložit tenisovou raketu z rodinných důvodů. Našla však oporu v České olympijské nadaci. Jde o charitativní projekt ČOV, který pomáhá sportovat žákům a studentům ve věku od 6 do 18 let, jejichž rodičům chybí finanční prostředky na sportovní aktivity a rozvoj dítěte. A tak se mladičká Kristýna mohla vrátit k milovanému tenisu. Nyní se jí navíc splnil velký sen, díky čemuž jistojistě získala novou motivaci pro budoucí práci.

„Kristýnka se učí velmi dobře a chtěla by být lékařkou. Odmalička je sportovně nadaná. Už jako dvouletá jezdila na kole bez koleček, lyžovala, bruslila a od pěti let hraje tenis. Kvůli financím nemohla dál hrát, ale teď díky České olympijské nadaci opět hraje, a to už třetím rokem,“ povyprávěla paní Hana, maminka mladé tenistky.

Nadějná Kristýna právě absolvovala běžnou lekci se svým trenérem Petrem Ježkem na kurtu v klubu Eden v Hradci Králové, všední trénink však narušil skutečně nečekaný host. „Ahoj, já jsem Kristýna. Zahrajeme si?,“ překvapila ji znenadání Plíšková, bývalá světová pětatřicítka na okruhu WTA.

V tu ránu se oči Kristýně rozzářily jako perličky! Slova se ji zadrhávala v hrdle, zmohla se jen na pouhá hlesnutí. Nervozita byla již od pohledu znát, dívka se totiž sešla se svým velkým idolem. A tak Plíšková zase převzala iniciativu. „Vidím, že tady makáš. Jsi rozcvičená? Jsem ready si zahrát, tak pojď,“ burcovala ji dále ke hře její slavná jmenovkyně.

Obě Kristýny spolu hrály přibližně hodinu za mírného deště. Výměny i přes tento vnější faktor probíhaly v poměrně svižném tempu. „Já vás tak moc ráda vidím,“ vyhrkla ze sebe dojatá a stále dosti překvapená žákyně 8. třídy ZŠ během krátké přestávky. „To jsem ráda, že něco řekneš,“ smála se Plíšková.

Své následovnici darovala tenisový bag, v němž se ukrývalo hned několik překvapení. Kromě tenisové rakety na ni čekala pozvánka na kemp Plíšková Tennis Academy, který v létě tradičně pořádá Kristýna se svou sestrou Karolínou. „Kristýna Plíšková mi přijde hodně sympatická. Když ji sleduji na sociálních sítích, tak je velice příjemná i k dětem. A samozřejmě dobře hraje tenis. Moc se na jejich kemp těším,“ radovala se Kristýnka z krásných dárků.

I na druhé straně zavládla spokojenost. „Myslím, že se trénink s Kristýnou povedl. Akorát nám trošku nevyšlo počasí, kdy vlastně pršelo celý trénink, ale dobře jsme si zahráli. Dala jsem ji i pár rad, tak doufám, že jí to pomůže v její tenisové kariéře. A budu ráda, když se v létě ukáže na našem kempu,“ řekla Kristýna Plíšková na závěr.