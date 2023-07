Dcera Verešové o svých rodičích a freestyle snowboardingu: Mamka málem omdlela!

Mladá freestyle snowboardistka Vanessa Volopichová (15), dcera slavné Andrey Verešové, se dere do popředí své disciplíny. Ačkoliv má jednoznačné předpoklady pro modeling, raději se věnuje tomuto extrémnímu sportu. Z toho však nejsou dvakrát nadšení její rodiče!

Patnáctiletá Vanessa Volopichová evidentně zdědila krásu po mamince. Víc než focení či kráčení po molu na módní přehlídkách ji ale daleko více baví, když brázdí zasněžené kopce a U-rampy na snowboardu. A je v tom zatraceně dobrá! Již získala zlatou medaili na Evropském olympijském festivalu mládeže, na MS dospělých se navzdory svému teenagerovskému věku dostala do Top 10.

A jak se vůbec k tomuto zimnímu sportu dostala? „Od malička jsem lyžovala. Asi v sedmi letech jsem si poprvé vyzkoušela snowboard a zjistila jsem, že mě baví,“ popsala své první krůčky Vanessa, která se kromě freestylu rovněž věnuje disciplíně zvané slopestyle.

Podle mnoha odborných studií pak má technické a humanitní zaměření rodičů největší vliv na výběr oboru, kterému se chce dítě v budoucnosti věnovat. Maminka Vanessy je modelka a její otec je úspěšný právník. Co vlastně tedy říkají na to, že jejich dcera nejde jejich cestou a dělá takhle nebezpečný sport?

„Ani jeden z nich z toho není nadšený. Každý k tomu má trochu jiný přístup, ale oba trénink a zejména závody hodně prožívají. Když maminka dorazila na MS v Bakurijani přímo k jednomu ze skoků, který byl asi čtyřikrát vyšší než ona, skoro omdlela a dva dny nemluvila,“ rozpovídala se Vanessa o rodinných poměrech pro časopis Glanc.

Vanessa Volopichová navíc pravidelně chodí na gymnastiku i atletiku, aby získala průpravu pro ty nejnáročnější triky na prkně. Z těchto důvodů často skáče na trampolíně, ale nejvíce trénuje v takzvaných banger parcích. „Dopady jsou zde bezpečnější než samotné skoky a dopady na sněhu,“ ujišťovala mladičká naděje českého snowboardingu, že pilně trénuje i s ohledem na své zdraví.

„Každý závodník se určitě bojí a i já mám rozhodně respekt. Hodně záleží na tom, v jakých podmínkách se závodí, zda je dobrá viditelnost, nový sníh, a tedy měkčí trať, nebo zdali po 20 metrech letu dopadáte na čistý led. V průběhu skoro každé sezony se něco přihodí, protože dopady bývají velmi tvrdé.“ odpovídala na otázku, zdali mívá někdy strach.

Technicky nejnáročnější trik, který Vanessa umí, je cab 900 doublecork. Jde o vysoce efektní kousek, při kterém se do skoku najíždí pozadu. Jeho výsledkem jsou pak dvě salta a dvě a půl otočení kolem své osy. Nejde tedy o nic jednoduchého, přesto Vanessa myslí ještě dál. „V nové sezoně bych se ráda posunula na skocích k rotacím o 180 stupňů a dalším technickým trikům na railech (zábradlích),“ prozradila, na čem nyní hodlá pracovat.

A kde se Vanessa Volopichová vidí za pár let? „Ráda bych u snowboardu a obecně u sportu zůstala, dokud mě to bude bavit. Po skončení gymnázia bych však chtěla na některé prestižní univerzitě v Americe studovat psychologii. Ale je to ještě daleko, takže uvidíme,“ prozradila své budoucí plány a ambice patnáctiletá snowboardistka a příležitostná modelka.