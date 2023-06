Ledecká se prohnula: Cena těžká „jako prase“. Po zranění je fit i magistryní

Byl to pro ni trochu návrat napříč časem. Ester Ledecká sice skoro o celou minulou sezonu přišla kvůli zranění, hlasování sportovců jí ale udělilo Cenu Jiřího Gutha-Jarkovského ještě za olympijské snowboardové zlato z loňských Her v Pekingu. „Je skvělé, že se tu sejdeme, dáme si bifťoura a můžeme to znovu prožít,“ usmívala se Ledecká.

Tahle cena má fakt váhu. Během roku je ukotvená ve schodišti budovy Českého olympijského výboru. Ester Ledecká ji ale už podruhé v kariéře mohla potěžkat.

Jakou váhu pro vás tahle cena má?

„Moc si toho vážím, tohle je úplně unikátní ocenění. Přece jenom, když to jde od sportovců, od někoho, kdo žije podobný život jako já, tak to má pro mě velkou váhu. A nejenom objektivně. (směje se) Je to těžký jak prase… Jsem ráda, že jsem si nevyhodila záda. Říkala jsem si, že se musím rozcvičit, ale stejně jsem se nerozcvičila. Ale naštěstí všechno dobrý, vydržela jsem to.“

Tuhle cenu mají dvakrát i Lukáš Krpálek, Roman Šebrle, Jan Železný a Kateřina Neumannová, jak se vám v téhle společnosti líbí?

„To je neskutečný… To jsou sportovní legendy. Jsem ráda, že s nimi můžu v takovéhle kategorii být.“

Je to pro vás definitivní tečka za minulým rokem?

„Upřímně, když jsem dostala pozvání, vůbec mě nenapadlo, že se ještě jedná o minulý rok. Říkala jsem si: Za co tenhle rok? Měla jsem jen dva závody, sice fajn, ale pořád je to docela dost málo závodů na to, abych si zasloužila takovou cenu… Hlavně už koukám dopředu a za tu dobu se toho stalo tolik, že už to tak nevnímám.“

Jak hodnotíte jarní testování na nových lyžích, na které jste se vrhla, hned jak vám doktoři dali zelenou po dlouhém zranění klíční kosti?

„Já jsem byla příjemně překvapená, vzhledem k tomu, že na těch kästlích jsem toho tolik nenajezdila. Teď jsme hodně testovali, jsem ráda, že to takhle vyšlo. Neměli jsme úplně perfektní podmínky. Počasí bylo špatné, chvíli se jezdilo, chvíle ne, trošku jsme s tím bojovali. Ale několik dní tam bylo fakt dobrých, jsme minimálně na dobré cestě. Je to rozjíždění, ještě nejsem v těch nejtěžších sjezdech, na to je čas. Testujeme a postupně se na to dostávám.“

Také jste dokončovala školu, jak to dopadlo?

„Jsem čerstvou magistryní, protože jsem dneska složila státní zkoušku. Měli jsme přípravné kempy v Itálii a v Rakousku, bylo to docela náročné. Člověk je unavený a moc to do hlavy neleze. Přijela jsem, dělala jsem nejdřív státnice z ekonomie, ty se mi povedly na jedničku. Dneska taky tři jedničky, takže jsem jedničkářka, šprtka…“ (směje se)

Co plánujete na léto?

„Teď mám ještě další čtyři dny v Itálii na ledovci, potom se chystáme na Lefkadu na letní přípravu. Přijedou za mnou fyzioterapeuti a budeme makat. Teď se těším na přípravu, co mě aktuálně čeká, a na kondiční přípravu. Musím na sezonu nabrat hodně síly, pak doufám, že to dobře vykopneme. Těším se do Chile, tam vždycky uděláme spoustu práci. To bude koncem srpna do konce září.“

Cena Gutha-Jarkovského