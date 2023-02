Zázrak (14) dál udivuje: hattrick i za dospělé, máma už slzí nad nabídkami

Poslední gólový zápis Nely Lopušanové na mistrovství světa do 18 let byl znovu parádní • IIHF

Kdekoliv se představí, vytře všem zrak svým neskutečným nadáním. Slovenský fenomén Nela Lopušanová opět fascinuje hokejový svět. Poté, co teprve ve čtrnácti letech daleko předčila nejen její vrstevnice a podmanila si mistrovství světa hráček do 18 let, uchvátila také při premiéře za seniorskou reprezentaci. Talentovaná útočnice v prvním zápase Turnaje pěti zemí v Budapešti zkompletovala hattrick proti Maďarkám. Byť Slovenky s domácím výběrem nakonec prohrály 6:7, fanoušci, spoluhráčky i soupeřky opět nestačili zírat nad fascinujícím výkonem rodačky ze Žiliny.

Rok 2023 je pro Nelu Lopušanovou zatím jako let raketou. Od světového šampionátu ve Švédsku, kde díky famózním představením (pět zápasů, 9+4) byla zvolena nejužitečnější hráčkou turnaje osmnáctek, znají jméno a hlavně geniální um čtrnáctileté slovenské hokejistky i v předních hokejových zemích světa. Na webu Elite Prospects byla v jednu chvíli vyhledávaná víc než Connor McDavid.

Byť šampionát do 18 let neskončil pro Slovensko medailovým úspěchem, Lopušanová si vše vynahradila na Evropském olympijském festivalu mládeže (EYOF), kde rovněž ovládla kanadské bodování a jako nejlepší útočnice akce pomohla Slovenkám ke stříbru.

I když jí bude 26. února teprve patnáct, dalo se očekávat, že dříve či později dostane hráčka pověstná svými „Michigany“ příležitost i v seniorské reprezentaci. A dočkala se. Se slovenskými hokejistkami odcestovala na Turnaj pěti zemí v Budapešti.

„Nelu sledujeme delší dobu. Vynikala i při působení mezi chlapci a chtěli jsme jí dát příležitost už na loňském šampionátu osmnáctek, ale nepustil ji věkový limit. Uvidíme, jak se zhostí působení v seniorské reprezentaci. Bude to pro Nelu přeci jen jiná zátěž,“ řekla manažerka ženské reprezentace Ľubomíra Kožanová k nominaci Lopušanové.

Jiné zátěže mezi mnohem staršími hráčkami se Lopušanová zřejmě vůbec nebála. V bitvě proti Maďarkám nastoupila v elitní formaci, ve které se zaskvěla především ve druhé třetině, kdy v rozmezí tří minut vstřelila dva góly. Úžas z výkonu mladičké debutantky vyvrcholil v 49. minutě hry, kdy zkompletovala hattrick trefou na 6:4. Slovenky ale proti Maďarsku působícímu v elitní skupině MS vedení ztratily a kvůli inkasované trefě v 60. minutě prohrály.

Akce v Budapešti slouží pro slovenskou reprezentaci i jako příprava před dubnovým šampionátem ženské I. divize v Číně, kde se Slovenky pokusí dostat zpátky mezi elitu. Lapušanová zřejmě víc než dobře ukázala, že by se do boje o postup s výběrem finského kouče Arta Sieppiho mohla také bez problému zapojit.

Rodná Žilina i tamní extraliga žen začínají být pro mladičkou útočnici malé. S rodinou doma v Strážově už řeší řadu lukrativních nabídek i ze zahraničí. „Neustále to řešíme, bavíme se o tom. Musíme se poradit. Když jsme dostali jeden zajímavý návrh, až mi slza ukápla. Našemu dítěti je čtrnáct a má jít co nevidět pryč. Až to ale bude chtít, pak ji – sice s pláčem – pustíme. Každý rodič přeje dítěti to nejlepší,“ řekla s dojetím Slávka Lopušanová, matka hokejového klenotu pro Športweb.