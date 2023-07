Pastrňákova přítelkyně prozrazuje: Kdy přesně se narodila dcera?

Tři týdny. Taková doba uplynula od zveřejnění jednoho z nejhezčích okamžiků v životě hvězdného hokejisty Davida Pastrňáka (27), když jeho přítelkyně Rebecca přivedla na svět malou Freyu Ivy Pastrňákovou. V jaký den se ale narodila?

,,O tomhle momentu jsme snili už velmi dlouho. Seznamte se s Freyou Ivy Pastrňák," napsal bostonský sniper 9. června pod sérii fotek, na kterých představuje (nejen) hokejovému světu svou novorozenou dceru, kterou má se svou švédskou partnerkou Rebeccou Rohlssonovou.

Světlo světa ale spatřila malinká Freya ještě o něco dříve. ,,Jeden měsíc Freyi," napsala krásná blondýnka na instastories první červencový den, přičemž přidala fotku spící dcery, která si ze své maminky udělala polštář. Pokud je to přesně na den měsíc od narození dcery aktuálně nejlepšího českého hokejisty, znamenalo by to, že by se Freya narodila na Den dětí. To by bylo opravdu stylové načasování.