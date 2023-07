Extenistka Hlaváčková na KVIFF: Trapas s červeným kobercem!

Kdo si neužívá na KVIFF, jako by nebyl. Tradiční karlovarský festival opět budí velkou pozornost (nejen) tuzemských celebrit. Kromě herců dorazily i další osobnosti. Jako třeba někdejší tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (36), která se hned úvodní večer postarala o slušný trapas!

Překrásné šaty, impozantní boty a menší pozdvižení. Zhruba takhle by se dal shrnout první večer letošního 57. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v podání extenistky Andrey Sestini Hlaváčkové. Co se stalo? Plzeňská rodačka o svém faux paux promluvila na sociální síti.

„Přišly jsme na zahájení a zastavili nás ve vchodu, stejně tak asi jako dalších 20 lidí, že nesplňujeme black tie. Konkrétně jim šlo o to, že je Míša moc odhalená, protože jí koukají špičky nohou,“ zasmála se někdejší světová trojka a pokračovala ve vyprávění. „Bylo jí vidět až do krku, takže nevím, co tím přesně mysleli.“ Poté Hlaváčková ještě dodala, že nakonec pořadatelé všechny „hříšníky“ pustili. Kdyby tak neučinili, byla by účast podle slov hvězdné sportovkyně poloviční.

A co eskapáda s červeným kobercem? Řekněme, že originálnější entrée na tomto festivalu letos uvidíme jen těžko. „Tak už jsme se tam vydaly. Šly jsme zadním vchodem ze schodů na červený koberec. Čtyři schody před kobercem mi to prostě zaškobrtlo, letěla jsem a dokutálela jsem se na červený koberec,“ vylíčila Hlaváčková úsměvnou historku ze začátku festivalu. Důležité ale je, že se sympatické blondýnce nic nestalo a vzala celou situaci s humorem.