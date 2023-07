Proč lezeš na »hnusný« Západ? Rudkovská schytává kritiku za luxusní dovolenou

Luxusní oblečení, jídlo i dovolené. To je život Jany Rudkovské (48), manželky slavné krasobruslaře Jevgenije Pljuščenka (40), v kostce. Velká podporovatelka diktátora Vladimira Putina (70) se svým přepychovým životem ráda chlubí na sociální síti. Nejinak je tomu v případě francouzské dovolené v Saint-Tropez. Jak se ale podle komentářů zdá, ne každý sdílí její nadšení.

Zatímco miliony Ukrajinců se bojí o svou existenci kvůli ruské invazi, Pljuščenko si s Rudkovskou užívá pohádkový život. Slavný pár se otevřeně hlásí k podpoře Putina, čímž si zajistil mnoho výhod jako třeba finance na své projekty. Nedávno byli na Maledivách. Poté strávila drahá polovička zlatého olympionika několik dní na Francouzské riviéře.

„Saint-Tropez, vidíme se brzy,“ napsala Rudkovská v angličtině svým sledujícím na instagramu u série fotek, jak pózuje u vrtulníku. Všem se to ale nezamlouvalo. „To je teda patriotka. Zapomněla psát v ruštině?“ rýpla si jedna z uživatelek. Ostatní reakce ale byly o něco ostřejší.

„Proč jako vlastenka nepózuješ v Luhansku?“ zněla další pichlavá otázka. Někteří jí pasivně agresivním způsobem zase dávali sežrat její obdiv k ruské hlavě státu. „Proč lezete na ,hnusný´ Západ a nezůstanete v Rusku s Putinem?“ ptal se jeden ze sledujících. Sama Rudkovská na nepříjemné dotazy nereagovala.

Není to přitom až tak dávno, co si extravagantní producentka stěžovala na fakt, že musí právě do Francie, konkrétně do Paříže, letět kvůli sankcím přes Turecko. Zároveň zkritizovala i servis během letu. Nyní byla ve Francii evidentně spokojená, což ale někteří jedinci nesou nelibě.