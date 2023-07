Slovenský závodník Diro (†34) zemřel před výročím svatby: Zlá předtucha manželky!

Svým nečekaným odchodem z tohoto světa zanechal v nitru svých nejbližších ránu, která se už nezacelí. Slovenský motokrosový závodník Jaroslav Diro (†34) tragicky zemřel na následky nehody, kterou utrpěl na konci června během úvodního supertestu na MS enduro, které se konalo v Gelnici. Nyní promluvila jeho žena Andrea, pro kterou jsou poslední dny jako zlý sen...

O svého milovaného Jaroslava se kvůli jeho motokrosové zálibě dlouho bála. Na určitý čas mu milovaný sport, kterému se věnoval od patnácti let, dokonce zakázala. Jako kdyby měla zlou předtuchu. Ke konci června ale bohužel Andrea musela svou noční můru skutečně prožít. Její manžel totiž utrpěl po pádu během závodu těžká zranění, kterým později podlehl. Nyní se rozhodla čerstvá vdova o své lásce promluvit.

„V minulosti už jeden úraz na motorce měl, když utrpěl otřes mozku. Tehdy jsem mu řekla, že si nepřeju, aby dál jezdil, protože jsem se o něho bála. Poté motorku prodal a několik let nejezdil,“ vyprávěla zdrcená Andrea v rozhovoru pro Nový Čas. Sama ale viděla, že Jaroslav není z tohoto rozhodnutí vůbec šťastný. Nakonec manželku přesvědčil s tím, že nebude soutěžit. „Motorku si znovu koupil loni. Tenhle rok se účastnil teprve druhých závodů. Byl už v Itálii, pak na jeho posledních a ještě plánoval jedny v Polsku. Jeho sen se mu ale stal osudným,“ dodala Andrea s velkým zármutkem.

Nedožité výročí svatby

Kromě plánovaného závodu prozradila ještě jeden fakt, mnohem smutnější. „Ve čtvrtek 6. července od naší svatby uplynuly přesně čtyři roky. Spolu jsme byli třináct let, čtyři roky jsme byli manželé. Děti nemáme. To si nikdo neumí představit, jak velká tragédie to je,“ truchlila zdrcená Andrea. „Prožijete spolu v podstatě celý život a najednou vám zůstane jen moře vzpomínek.“ Žili zkrátka jeden pro druhého. Z východu Slovenska se odstěhovali na západ, kde si postavili dům v obci Hviezdoslavov.

Pokud by měla Andrea vystihnout svého zesnulého manžela jedním slovem, bylo by to slovo dobrák. Podle ní Jaroslav vždy se vším pomohl a vše vyřešil. „Lepšího člověka jsem nepoznala. A to neříkám proto, že to byl můj manžel. Když opomenu fakt, že jsem ho milovala nejvíc na světě, tak jsem lepšího člověka nikdy nepoznala a pravděpodobně už ani nepoznám. Bude mi strašně chybět. Kam se podívám, všude ho vidím,“ neubránila se polovička zemřelého jezdce na závěr slzám.