Co se dělo mezi Shakirou a Hamiltonem? Detaily divoké noci po závodě!

Závody na Silverstonu pro něj mají punc výjimečnosti. Aby ne, když se jedou v jeho rodné zemi. Letos byla ale Velká cena Velké Británie pro Lewise Hamiltona (38) ještě speciálnější. Důvodem byla přítomnost popové zpěvačky Shakiry (46), ke které měl sedminásobný šampion opravdu blízko. Co se mezi nimi dělo během rušné noci po závodě?

Za poslední měsíce se z toho stalo jedno z nejprobíranějších témat v rámci Formule 1. Chodí Lewis Hamilton s hvězdnou zpěvačkou Shakirou? Oba sice vztah nekomentují, ale na to, že jsou podle svých slov jen přátelé, spolu tráví podezřele až moc času. Jako třeba naposledy právě v Anglii, kde flámovali až do rána!

Podle nejmenovaného zdroje britského deníku The Sun se slavná dvojice přesunula po závodě do jednoho z londýnských klubů. „Poté, co Lewis dojel na Silverstonu třetí, se k němu Shakira připojila na obrovské party v nočním klubu Tape,“ prozradil zdroj a pokračoval. „Seděli spolu u VIP stolu. Shakira se bavila společně s Hamiltonem a dalšími členy jeho doprovodu. Později se půvabná Kolumbijka odvázala, když začala tančit v blízkosti jejich VIP stolu.“

Jak ale zdroj uvedl, klub opustili každý samostatně. „Shakira odešla z nočního klubu o půl čtvrté ráno, když ji řidič odvezl zpátky do hotelu Café Royal. To Lewis si vyrazil z kopýtka o něco víc. Večírek pro něj skončil až v 6 ráno. Následně se vydal do hotelu Rosewood,“ popsal zdroj divokou noc. „Na dva lidi, kteří o sobě tvrdí, že spolu nechodí, se k sobě dost měli,“ doplnil zajímavý detail.

Nebylo to navíc jejich první setkání v rámci závodů F1. Shakira doprovázela Hamiltona jak na GP Španělska, tak i v Miami, kde si spolu užili výlet luxusním plavidlem. V Barceloně pro změnu zašli na večeři. Zpěvačka se navíc podle španělských zdrojů měla svým kamarádům podělit o to, že je momentálně velmi šťastná. Potvrdí tedy v brzké době svůj vztah s legendárním závodníkem, nebo nechají veřejnost, aby si z jejich kroků vše domyslela sama?