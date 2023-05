Tenisová hvězda Raducanuová řeší problém: Tři operace!

Před dvěma lety ovládla US Open a byla kometou sezóny, ale od té chvíle její kariéra přinejlepším stagnuje a spíše upadá. Mladička britská tenistka Emma Raducanuová (20) má však stále před sebou mnoho let a proto dala přednost několiknásobné operaci před třemi zbývajícími vrcholy tohoto roku v podobě grandslamů.

Hvězdička z ostrovů postupně podstoupí tři „menší procedury“, aby se pokusila vyřešit své přetrvávající zdravotní problémy. Nechala si operovat pravou ruku, pak přijde na řadu levá a nakonec i jeden z kotníků. To znamená, že jen jedna končetina bude ušetřena od nějakého zákroku.

Zároveň to také znamená, že má před sebou Emma dlouhou pauzu. Prozradila, že bude mimo několik příštích měsíců a neočekává, že by se vrátila dříve než po newyorském grandslamu, který končí v polovině září. Přijde tak o French Open, Wimbledon i US Open a letošní sezona tak pro ni ztratila velkou část lesku.

Po absolvování operace pravé ruky se mladá tenistka nechala vyfotit na nemocničním lůžku a přidala ručně psaný vzkaz svým fanouškům a podporovatelům. „Je nutné říci, že posledních deset měsíců bylo těžkých, protože jsem se potýkala s opakujícím se zraněním na obou rukou. Snažila jsem se co nejlépe zvládnout bolest a překonat ji po většinu letošního roku a na konci loňského roku tím, že jsem dramaticky snížila tréninkovou zátěž, vynechala týdny tréninku a zkrátila minulou sezónu, abych se ji pokusila vyléčit. Bohužel, to nestačilo,“ začala popis zdravotních patálií.

„Provedeme tedy menší proceduru na obou rukou, abychom problémy vyřešili. Jsem zklamaná, že musím oznámit, že budu několik příštích měsíců mimo, a čeká mě další drobná procedura na mém kotníku. Bolí mě, že zmeškám letní akce. Snažila jsem se dříve tyto problémy bagatelizovat, takže děkuji všem svým fanouškům, kteří mě nadále podporovali, i když neznali fakta,“ poděkovala závěrem za neutuchající podporu, kterou pociťovala i přes slabší období kariéry.

Podle dostupných informací proběhla první operace podle plánu a neexistují žádné obavy, že by se tenistka plně nezotavila. Zákrok na levé ruce by měl být na programu ještě tento měsíc. Raducanuová doufá, že do konce léta bude schopna znovu trénovat na tenisovém kurtu, ale její tým odmítá předpovídat přesné datum návratu.