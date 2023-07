Šokující krok atletické hvězdy Isinbajevové: Útěk od Putina!

Dvojnásobná olympijská vítězka ve skoku o tyči Jelena Isinbajevová (41) se kdysi hrdě bila za svou rodnou zemi coby sportovkyně. S vedením země ji pojily i některé velmi kontroverzní názory. Teď rodačka z Volgogradu ale podle všeho vzala do zaječích. Informoval o tom deník El Digital Sur.

Držitelka hned 28 různých světových rekordů ve skoku o tyči Jelena Isinbajevová se prý v současnosti už nenachází v Rusku. Momentálně pobývá v luxusním sídle na španělském ostrově Tenerife, kde vede tajnůstkářský styl života. Až dosud o tom nikdo nevěděl, digitální deník El Digital Sur však uveřejnil hned několik jejích fotografií, které dokazují přítomnost bývalé ruské atletky na Kanárech.

Ruska Jelena Isinbajevová je úzce spojená s režimem a propagandou. Má hodnost majora ruské armády, byla v Putinově předvolebním týmu v prezidentských volbách 2012 a dlouhodobě podporuje jeho šílené vize na sjednocení slovanských národů pod ruskou orlicí.

Dlouhodobě ji s diktátorem pojí stejné názory na politické i sociologické otázky, kdy hojně kritizovala například LGBT+ komunitu či sankce proti dopujícím ruským sportovcům, které se ji přímo týkaly na hrách v Riu. Isinbajevová je pak součástí hnutí PutinTeam, které založil hvězdný hokejista Alexander Ovečkin v roce 2017. Dále je také členkou komise Ruského i Mezinárodního olympijského výboru (ROC a MOV).

Výsostného postavení této skokanky o tyči v nejvyšších politických kruzích Ruské federace si povšimnul i Kyjev, který v tomto roce schválil její postih. „Sankce se vztahují na zástupce ruského sportu, kteří se jej snaží dát k službám agresi,“ komentoval tehdy toto rozhodnutí ukrajinský prezident Vladimir Zelenskyj.

Odchod už dříve naznačovala

Své vyjádření pro ruský zpravodajský server Gazeta.ru k této věci poskytla také bývalá rychlobruslařka a ruská politička Světlana Žurovová, která stále komentuje sportovní dění. Ta pochybuje o tom, jestli jsou tyto spekulace vůbec pravdivé. „Nevím, jestli se to stalo nebo ne. Kolovalo o ní mnoho příběhů. Možná jen odjela s dítětem na dvoutýdenní dovolenou. Je léto,“ naznačila Žurovová, která věří, že západní média cíleně zkreslují informace.

Jasné je však to, že Isinbajevová v roce 2013 prohlásila, že nemá v plánu zůstat v Rusku, protože podle ní je její rodný Volgograd naprosto mizerné a strašné město. Bylo tomu tak v dobách, kdy se chtěla přestěhovat do Monaka, do evropského daňového ráje. Možná tak svůj úprk realizovala až nyní, tentokrát si to však zřejmě namířila rovnou na prosluněný ostrov Tenerife, kde si může užívat pobyt u moře, lelkování na pláži a pozorování delfínů.

Vrátí se ještě na svou rodnou půdu, kde si notuje s režimem? Odpověď nejspíš přinese až čas.