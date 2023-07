Matka bojovnice. Vondroušová vyzve superženu, kterou provází dvojí síla

PŘÍMO Z LONDÝNA | Loňský rok označuje Elina Svitolinová za nejhorší i nejlepší v životě. Ukrajinu napadlo Rusko. Proplakala celé dny, přerušila kariéru, pak začala pořádat akce a shánět peníze pro rodnou zemi. Na podzim poradila dceru Skai. Letos v dubnu se vrátila k tenisu a hraje s dvojitou motivací „Je v asi nejlepší formě, co kdy byla. Moc jí fandím, je superžena,“ pravila Markéta Vondroušová. Ve čtvrtek od 14.30 půjde na centrkurt superženu porazit, v sázce je strašně moc.

Téměř v každém zápase, který v Londýně podstoupila, byla Markéta Vondroušová outsiderem. A těm publikum ve Wimbledonu přeje. V nadcházejícím mači však budou patřit sympatie tribun hlavně semifinalistce z Ukrajiny Elině Svitolinové.

Ta má v nohách dvě dramata, jejichž nálada nemohla být odlišnější. Ve 4. kole vyřadila Bělorusku Viktorii Azarenkovou 11:9 v rozhodujícím tiebreaku. Poražené nepodala ruku, tak jak to Ukrajinky dělají vůči soupeřkám ze zemí, které rozpoutaly válku.

Ve čtvrtfinále přemohla překvapivě světovou jedničku Igu Šwiatekovou (7:5, 6:7, 6:2), Polku, která nastupuje s ukrajinksou vlajkou připnutou na kšiltovce. A Svitlinová se loni v létě v pokročilé fázi těhotenství zúčastnila coby umpiorvá rozhodčí její tenisové exhibice na podporu ukrajinských dětí.

„Nastoupit proti Ize bylo složité. Na Ukrajině ji všichni obdivujeme,“ líčila, když osušila slzy a zápas označila za druhý nejkrásnější zážitek v životě hned po narození dcery.

Z Ukrajiny, na kterou stále padají bomby, útočí drony a kde denně umírají lidé, se jí dostává masivní podpory. Dojímá ji. „Vím, že se tam spousta lidí dívá. Jsem vděčná, že mohu vnést do jejich životů alespoň trochu štěstí. Po internetu koluje spousta videí, jak děti na telefonech sledují mé zápasy. Hřeje mě to u srdce,“ vyznala se.

S manželem, francouzským tenistou Gaelem Monfilsem, žije ve Švýcarsku. Přivezla tam i svou nejbližší rodinu. Její pětaosmdesátiletá babička Tamara se však rozhodla zůstat v Oděse, rodném městě Svitolinové. Má o ni strach. S bolestí sleduje, že ze sportovišť v Charkově, kde strávila dětská léta, nezbylo skoro nic. „Tenis na Ukrajině se vrátil alespoň o pět let dozadu. Všechny stadiony Rusové zničili. Ale my je znovu postavíme!“ hlásá a slibuje, že se v tom bude angažovat.

Právě teď ale může prokázat největší službu své zemi tím, když bude vítězit a nepřestane pozvedat ducha lidí, kteří trpí uprostřed války. Jde jí to skvěle, pokud uvážíme, že loni sedm měsíců nevzala raketu do ruky a teprve v říjnu porodila. „Válka mě posílila. Krizové situace při zápasech už neberu jako katastrofu. Uvědomuji si, že v životě jsou mnohem horší věci a na kurtu díky tomu dokážu udržet klid,“ popisuje svěřenkyně kouče Raemona Sluitera, někdejšího vynikajícího tenisty.

Před Wimbledonem nepočítala s velkým úspěchem, dokonce si na první týden turnaje koupila lístek na koncert Harryho Stylese, který propadl. Když se to anglický zpěvák dozvěděl, pozval Svitolinovou na jakýkoliv z dalších koncertů, který si vybere. „Je sladký,“ děkovala osmadvacetiletá tenistka, která prožívá nejúspěšnější období kariéry.

Změnilo ji i mateřství. Hned po triumfu nad Šwiatekovou vytáčela manželovo číslo. „Jenže Skai zrovna měla větší starosti o zmrzlinu než o mě,“ smála se s tím, že zatím neplánuje povolat rodinný tým do Londýna.

„Nejsem pověrčivá, ale pro jistotu nebudeme nic měnit. Gael je doma, babičky mu pomáhají s péčí o Skai. Sám se musí připravovat na americkou šňůru. Zatím ho nechám doma,“ vzkázala. Při semifinále bude chybět i Štěpán Šimek, manžel Vondroušové. V Praze prý musí pracovat a pečovat o kočku.

Vdané paní zvládnou velký zápas bez manželů. Byť jde o hodně, jeho nálada by měla být přátelská. Vondroušová netají své silně proukrajinské názory. Potěšilo ji dvojnásob, když v Londýně ve 2. kole vyřadila Rusku Veroniku Kuděrmetovovou, o jejíchž kontaktech s ruskými elitami a podnikateli podporujícími Putinův režim se nahlas mluví. Soucítí s ukrajinskými tenistkami.

„Co se děje u nich doma, je totální šílenství. Pokračují v práci a cestují po světě, zatímco mají doma rodiny. Nedokážu si ani představit, co musejí snášet. Zvlášť když jde některá z nich na turnaji na kurt proti Rusce. Vůbec se nedivím, že v sobě mají hněv. Přesto všechno zvládají dost dobře,“ řekla během nedávného Billie Jean King Cupu.

A Svitolinovou, nejlepší ukrajinskou tenistku historie, staví na piedestal. „Neskutečné, co dokázala tak krátce po porodu. Bojuje, otáčí tříseťáky, je asi v nejlepší formě, co kdy byla. Neuvěřitelné, jak se se vším pere a za co všechno bojuje. Moc jí fandím. Myslím, že je superžena.“

I Vondroušovou však požene nesmírná touha proniknout do wimbledonského finále.

Anketa Vyhraje Markéta Vondroušová letošní Wimbledon? ANO NE