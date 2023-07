Hádka mu změnila život: Oslavenec Vlastimil Petržela přišel o ženu, zůstal u fotbalu a je fit

Když před deseti lety slavil šedesátku, byl známý fotbalový trenér Vlastimil Petržela pánem zrekonstruované usedlosti v Krásném Lese u Frýdlantu. Dnes je mu sedmdesát a žije sám o 190 kilometrů jižněji ve Vlašimi.

Člověk má v jistém věku už rád svůj klid – je jasné, že Petržela se nevypravil ze severu na jih za teplem…

„Když jsem trénoval v Ostravě, pohádal jsem se se ženou a odstěhoval se. Po celkem banální hádce jsem tam všechno nechal, sebral jsem se a zmizel. Někdy je mi to líto, samozřejmě je mi občas smutno i po manželce, to se člověku rozleží. Ale prostě mi ruplo v hlavě a já se tak rozhodl. Změnit už to nejde,“ bilancuje svůj soukromý život, který nabral radikální obrat před šesti lety.

Přitom jeho někdejší partnerka Zuzana, s níž se oženil, rozvedl a poté se dali znovu dohromady, mu pomáhala v době, kdy trpěl závislostí na antidepresivech a podlehl hráčské vášni u točící se rulety. Zdálo se, že je to osudový vztah, ale nevydržel.

Nic nedlužím

Ve Vlašimi nyní trénuje dorost. „Baví mě to, nečekám už na nabídku z profesionálního fotbalu. Jsem v pohodě, zbavil jsem se depresí, jsem vyrovnanej, relativně zdravej. Nikomu nic nedlužím, to je taky důležitý. Já dřív nosil jedny brýle na dálku, další na čtení – teď jsem se srovnal a žádný nepotřebuju, vidím dobře. Můj jediný hřích je nadváha. Prášky beru na tlak, jinak nic. Ale bolí mě levý koleno, proto jsem se přestal hýbat tak, jak jsem byl zvyklý a nabral pětadvacet kilo, který mě dost tíží,“ popisuje v cukrárně na náměstí ve Vlašimi. „Jasně, občas sem zajdu, ale já jinak fakt moc nejím,“ usměje se.

Zvědavý na ligu

„Dá se říct, že už jsem tu doma. Bydlím ve svém a nemyslím, že se ještě někdy budu stěhovat,“ říká. Má děti z prvního manželství a díky nim i čtyři vnoučata. „Syn žije v Praze, dcera v Mníšku, takže to k nim mám kousek,“ pochvaluje si. Fotbalový světoběžník, který v ruském Petrohradu udělal díru do fotbalového světa a v tamních kasinech protočil stovky milionů, zkrátka spokojeně, byť trochu osaměle sleduje fotbalový svět z Vlašimi.

„Na ligu moc nejezdím, víkendy máme v sezoně nabité. Ale sleduju vše pečlivě v televizi, jsem rád, že to konečně začíná. Abych řekl pravdu, nejvíc budu teď zvědavý na to, jak to zvládne dánský trenér ve Spartě. Ze začátku se tu motal, pak najednou trefil sestavu, a už jeli na titul. Uvidíme, jak na to naváže.“

Vlastimil Petržela

Narodil se 20. července 1953 v Prostějově.

Ligu hrál za Slavii, Cheb, Brno a Olomouc.

Dva zápasy odkopal i za reprezentaci.

Proslavil se hlavně jako trenér, v letech 2002 až 2006 vedl Petrohrad a hrál s ním čtvrtfinále Poháru UEFA.

Z českých klubů nechal svou stopu mj. ve Slavii, Spartě, Bohemians, Liberci. l V Petrohradu a také po návratu z něj měl problémy s hazardem.

Poté ještě trénoval Olomouc, Žižkov, Michalovce, Vlašim, Ostravu a Zlín.

Vlastimil se Zuzanou tvořili pár přes dvacet let. Dohromady se dali v polovině devadesátých let.







